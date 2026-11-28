लोकसभा में प्रस्तावित परिसीमन बिल को लेकर सियासत तेज होती जा रही है. अब इंडिया गठबंधन को अपने एक मजबूत सहयोगी से बड़ा झटका लगा है. महाराष्ट्र की राष्ट्रादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) की ओर से तय किया गया है कि आज (शनिवार, 28 नवंबर) होने वाली इंडिया ब्लॉक की मीटिंग से पूरी तरह दूरी बनाएगी. दरअसल, सांसद निलेश लंके इस बैठक में NCP-SP का प्रतिनिधित्व करने वाले थे, लेकिन आज वे किले की सफाई अभियान के लिए तोरणा किले पर जाएंगे. इससे पहले सुप्रिया सुले बैठक में शामिल होने से मना कर चुकी थीं.

दरअसल, आज (शनिवार, 28 नवंबर) को सुबह 11:30 बजे इंडिया गठबंधन की बैठक प्रस्तावित है. इससे एक दिन पहले शुक्रवार को सुप्रिया सुले ने बैठक में शामिल होने में असमर्थता जताई थी. उन्होंने कहा था कि पिता शरद पवार के हॉस्पिटल में एडमिट होने की वजह से वह मुंबई में ही रहेंगी. सुप्रिया सुले 30 नवंबर को दिल्ली आएंगी और सीधे संसद सत्र में शामिल होंगी. ऐसे में कयास लगाए गए थे कि यह इंडिया गठबंधन के लिए बड़ा झटका साबित हो सकता है.

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क्या है परिसीमन बिल? INDIA ब्लॉक क्यों कर रहा विरोध?

परिसीमन बिल के तहत सभी राज्यों में लोकसभा सीटों की संख्या समान रूप से 50 प्रतिशत बढ़ाने का प्रावधान है. सरकार अगले हफ्ते संसद में इसे पेश कर सकती है. जानकारी के लिए बता दें कि परिसीमन किसी देश या विधायी निकाय वाले प्रांत में क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाएं तय करने की प्रक्रिया है. परिसीमन का काम परिसीमन आयोग या सीमा आयोग के नाम से जाने जाने वाले उच्चाधिकार प्राप्त निकाय को सौंपा जाता है. भारत में परिसीमन आयोग अधिनियम के तहत अब तक चार बार परिसीमन आयोग गठित किए गए हैं. इनका गठन वर्ष 1952, 1963, 1973 और 2002 में हुआ था.

विपक्षी दलों ने असम और जम्मू-कश्मीर में हुए परिसीमन का हवाला देते हुए निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं में हेरफेर किए जाने की आशंका जताई है. विपक्षी दलों की आशंका है कि चुनावी लाभ हासिल करने के लिए निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं में जानबूझकर बदलाव किया जा रहा है. लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बीजेपी पर 2029 के आम चुनाव से पहले अपने फायदे के लिए देश का चुनावी नक्शा फिर से तैयार करने की कोशिश करने का आरोप लगाया है. सरकार ने इन आशंकाओं को खारिज किया है.

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