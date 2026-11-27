इंडिया गठबंधन की शनिवार (28 नवंबर) की सुबह 11:30 बजे बैठक होनी हैं. इस बैठक में सुप्रिया सुले शामिल नहीं होंगी. उन्होंने बताया कि उनके पिता शरद पवार हॉस्पिटल में हैं, इस वजह से वो मुंबई में ही रहेंगी. सुप्रिया सुले सोमवार (30 नवंबर) को दिल्ली आएंगी. सत्र से पहले INDIA गठबंधन के लिए झटके वाली खबर है. कुछ देर पहले एबीपी न्यूज़ ने सुप्रिया सुले से बात की थी. उन्होंने कहा कि शरद पवार अस्पताल में भर्ती हैं इसलिए उनका मुंबई में होना बहुत जरूरी है. क्या पार्टी के कोई दूसरे सांसद इस बैठक में जाएंगे, इस पर सुप्रिया सुले ने कहा कि सांसद अलग-अलग कामों में व्यस्त हैं. किसी सांसद ने लोकार्पण का काम लिया हुआ हो तो कहीं भूमि पूजन है. हालांकि, उन्होंने ये भी कहा कि अगर कोई सांसद व्यस्त नहीं होंगे तो हम इन्फॉर्म करेंगे.

दरअसल, देश की सियासत में परिसीमन का मुद्दा अब नए रिश्तों और नए समीकरणों की कसौटी बनता जा रहा है. शरद पवार की पार्टी बिल देखे बिना कोई फैसला लेने को तैयार नहीं हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शरद पवार के बीच दशकों का सियासी रिश्ते में मतभेद भी रहे और सम्मान भी रहा है. अब सवाल ये है कि क्या परिसीमन की इस बड़ी लड़ाई में पवार की पार्टी सरकार का हाथ थामेगी?

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