महाराष्ट्र: संजय राउत ने शेयर किया राहुल नार्वेकर का वीडियो, धमकाने का लगाया आरोप

महाराष्ट्र के विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर एक धमकी भरे वीडियो की वजह से चर्चा में आ गए हैं. वीडियो में राहुल नार्वेकर, मुंबई पुलिस को फोन कर पूर्व सांसद हरिभाऊ राठोड की सुरक्षा तुरंत हटाने के निर्देश देते हुए दिखाई देते हैं. वह जॉइंट सीपी (संयुक्त पुलिस आयुक्त) से बात करते हुए कहते हैं कि अभी के अभी सुरक्षा हटाओ, यह विधानसभा अध्यक्ष का आदेश है.

इस बीच शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने राहुल नार्वेकर की धमकी का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया. वीडियो में राहुल नार्वेकर पर सुरक्षा हटाने की धमकी का आरोप लगाया गया है.

संजय राउत ने शेयर किया राहुल नार्वेकर का वीडियो

संजय राउत द्वारा शेयर किए गए वीडियो में उम्मीदवारी वापस लेने को लेकर राहुल नार्वेकर धमकी भरे लहजे में बात करते दिखाई दे रहे हैं. वह हरिभाऊ राठोड से कहते हैं कि अगर सहयोग नहीं करोगे, तो सुरक्षा नहीं मिलेगी. सामने से यह भी कहा जाता है कि 'साहब हम आंदोलनकर्ता हैं.' दूसरी ओर राहुल नार्वेकर की धमकी के बाद हरिभाऊ राठोड ने भी कड़ा जवाब दिया है.

हरिभाऊ राठोड ने कहा कि राहुल नार्वेकर ने मुझसे कहा कि वह मेरे सारे विशेषाधिकार छीन लेंगे. मैंने उनसे कहा कि साहब, आप मुझे फांसी पर भी चढ़ा सकते हैं. तब उन्होंने कहा कि सब जानते हुए भी मेरे साथ पंगा क्यों ले रहे हो? यह सब मैंने रिकॉर्ड किया है.

पूर्व सांसद ने बताया कि मैंने उनसे कहा कि मुझे पता है कि आप अपने भाई, बहन और भाभी को उम्मीदवार बनाना चाहते हैं, इसलिए धमकियां दी जा रही हैं. हमारे बीएसपी कार्यकर्ताओं को धमकाया गया और उन्हें बाहर निकाला गया.

क्या बोले पूर्व सांसद हरिभाऊ राठोड?

हरिभाऊ राठोड ने आगे कहा कि नार्वेकर ने उनसे कहा, “तुम मुख्यमंत्री से काम करवाते हो और हमारे खिलाफ आवेदन भरते हो.” उन्होंने बताया कि नार्वेकर शाम 5 बजे तक यहां मौजूद थे और बार-बार चक्कर लगा रहे थे.

पूर्व सांसद ने बताया कि उन्होंने मुझे धमकी दी और पूछा, 'तुम्हें सुरक्षा किसने दी?' मैंने उनसे कहा कि आप संवैधानिक पद पर हैं, यह आपको शोभा नहीं देता. बिनाविरोध चुनाव कराने के लिए हमें धमकाया जा रहा था. राहुल नार्वेकर संवैधानिक पद पर होते हुए भी ऐसा व्यवहार कर रहे हैं.

पूरा मामला क्या है?

मुंबई महानगरपालिका चुनाव के लिए मंगलवार (30 दिसंबर) आवेदन दाखिल करने की अंतिम तारीख थी. कुलाबा विधानसभा क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 225, 226 और 227 से राहुल नार्वेकर के रिश्तेदार भाई मकरंद नार्वेकर, बहन गौरवी शिवलकर और भाभी हर्षदा नार्वेकर ने नामांकन दाखिल किया.

नामांकन प्रक्रिया के दौरान राहुल नार्वेकर स्वयं मौजूद थे. इसी मौजूदगी को लेकर विवाद खड़ा हो गया है. आरोप है कि उनकी मौजूदगी से दबाव का माहौल बना और कुछ उम्मीदवारों को नामांकन दाखिल करने से रोका गया.