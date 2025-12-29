'शरद पवार को जवाब देना होगा', BMC चुनाव से पहले अपने ही सहयोगी के लिए क्या बोले संजय राउत?
Sanjay Raut News: पिंपरी चिंचवड चुनाव में शरद-अजित पवार गुट साथ आए हैं, जिस पर संजय राउत ने सवाल किया. संजय राउत ने कहा कि शरद पवार, BJP विरोधी होने के बावजूद अजित पवार के साथ गठबंधन कर रहे हैं.
महाराष्ट्र महानगरपालिका चुनाव 2026 के मद्देनजर राज्य का राजनीतिक पारा हाई है. खास बात यह है कि एक दूसरे के सियासी दुश्मन होने के बाद भी इस बार के चुनाव में कई दल दोस्ती निभा रहे हैं. ऐसा ही कुछ हुआ है पिंपरी चिंचवड में, जहां अलग हुए चाचा-भतीजे यानी शरद पवार और अजित पवार भी साथ आ गए हैं.
दरअसल, पिंपरी चिंचवड में अजित पवार का गठजोड़ शरद पवार के साथ हो रहा है. इसको लेकर उद्धव ठाकरे गुट के नेता और सांसद संजय राउत ने सवाल उठाया है. उन्होंने कहा कि जो अजित बवार बीजेपी के साथ हैं, जिस बीजेपी का शरद पवार खुद विरोध करते आए हैं, आज उसी के सहयोगी अजित पवार के साथ गठबंधन कर रहे हैं. इसका जवाब शरद पवार को देना पड़ेगा.
मुंबई का सौदा नहीं होने देंगे- संजय राउत
इतना ही नहीं, संजय राउत ने आगे कहा, "मुंबई का सौदा हम नहीं होने देंगे. इसके लिए जी-जान लगा देंगे और यही एजेंडा इस बीएमसी चुनाव का भी है."
वहीं, संजय राउत ने अजित पवार पर भी निशाना साधते हुए कहा कि जिस शरद गुट से बीजेपी लड़ाई कर रही है, उसी के साथ अजित पवार गठबंधन का फैसला लेते हैं. इस केस में तो अजित पवार को भी अपने 'बॉस' अमित शाह को जवाब देना होगा.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL