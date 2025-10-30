हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रवंदे मातरम् पर सपा विधायक अबू आजमी बोले- 'मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है, उनका भी ध्यान रखना चाहिए'

वंदे मातरम् पर सपा विधायक अबू आजमी बोले- 'मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है, उनका भी ध्यान रखना चाहिए'

Abu Azmi on Vande Mataram: अबू आजमी ने 'वंदे मातरम्' को अनिवार्य करने का विरोध किया. उन्होंने बीजेपी पर मुस्लिमों को परेशान करने और हिंदू-मुस्लिम मुद्दे उठाने का आरोप लगाया.

By : वैभव परब | Edited By: निमिषा श्रीवास्तव | Updated at : 30 Oct 2025 02:32 PM (IST)
Preferred Sources

महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के इकलौते विधायक और प्रदेश अध्यक्ष अबू आजमी ने राष्ट्रीय गीत 'वंदे मातरम्' को लेकर बड़ा बयान दे दिया है. उन्होंने कहा है कि 'वंदे मातरम्' को अनिवार्य करना उचित नहीं है, क्योंकि इससे मुस्लिम भावनाएं आहत होती हैं. मुस्लिम धर्म की भावनाओं का आदर किया जाना चाहिए.

इतना ही नहीं, सत्तारूढ़ बीजेपी पर भी अबू आजमी ने निशाना साधा और कहा, "वोट के लिए बीजेपी कुछ भी कर सकती है. वंदे मातरम् जैसे मुद्दे उठाकर मुस्लिमों को परेशान करने की कोशिश की जाती है. बीजेपी हमेशा हिंदू-मुस्लिम का मुद्दा उछालती रहती है.” 

'गांधी और आंबेडकर को मानने वालों को BJP को रोकना चाहिए'

अबू आजमी ने आगे कहा, “बीजेपी चाहती है कि मुस्लिम हमेशा दुःखी रहे. उनके अंदर अहंकार भरा हुआ है. जो गांधी और आंबेडकर को मानते हैं, उन्हें एकजुट होकर इनको रोकना चाहिए.” वंदे मातरम् के मुद्दे पर आज़मी ने कहा, “मैं कोई पत्र नहीं दूंगा, न ही विरोध करूंगा. जिसे जो करना है, वह करे.”

महापालिका चुनावों को लेकर अबू आजमी ने कहा, "मैं किसी भी गठबंधन में शामिल नहीं होऊंगा. जो लोग उत्तर भारतीयों को गालियां देते हैं, उनके साथ हम नहीं जा सकते. जो लोग लाउडस्पीकर उतारने की बात करते हैं, उनके साथ भी हमारा कोई संबंध नहीं हो सकता. हम पहले कांग्रेस के साथ गए थे, लेकिन हमें धोखा मिला. अब हम सावधान हैं. मतदाता सूची में गड़बड़ी के मामले में हमारा समर्थन है.”

सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर क्या बोले अबू आजमी?

वहीं, सोनिया गांधी को लेकर अबू आजमी ने कहा, “मराठी लोग अच्छे हैं, लेकिन किसी चीज़ को ज़बरदस्ती थोपना सही नहीं है. यही हमारी बात है. सोनिया गांधी को ‘जर्सी गाय’ वगैरह कहा गया, यह बहुत गलत था. राहुल गांधी ने कभी भी इस तरह की शुरुआत नहीं की. सोनिया गांधी के बारे में जो बातें कही गईं, क्या वह उनका अपमान नहीं है?” 

Published at : 30 Oct 2025 01:47 PM (IST)
Abu Azmi Vande Mataram MAHARASHTRA NEWS SAMAJWADI PARTY
'लालटेन युग वाले बिहार को नहीं दे पाएंगे बिजली', पीएम मोदी ने मुजफ्फरपुर में RJD पर कसा तंज
Video: जम्मू कश्मीर विधानसभा में जोरदार हंगामा, स्पीकर से नाराज हुए BJP विधायक, NC MLA से भिड़े
'2005 में फिरौती का चलता था धंधा, घोटालेबाज हैं लालू', लखीसराय में अमित शाह का RJD पर हमला
टीम इंडिया को बड़ा झटका! दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सीरीज नहीं खेल पाएंगे श्रेयस अय्यर, जानिए वजह
'लालटेन युग वाले बिहार को नहीं दे पाएंगे बिजली', पीएम मोदी ने मुजफ्फरपुर में RJD पर कसा तंज
Video: जम्मू कश्मीर विधानसभा में जोरदार हंगामा, स्पीकर से नाराज हुए BJP विधायक, NC MLA से भिड़े
'2005 में फिरौती का चलता था धंधा, घोटालेबाज हैं लालू', लखीसराय में अमित शाह का RJD पर हमला
टीम इंडिया को बड़ा झटका! दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सीरीज नहीं खेल पाएंगे श्रेयस अय्यर, जानिए वजह
शाहरुख खान अलीबाग में सेलिब्रेट करेंगे 60वां बर्थडे, जश्न होगा जोरदार, जानें फुल डिटेल्स
मर्दों से 3 गुना ज्यादा भुलक्कड़ होती हैं औरतें, विधवा और सिंगल महिलाओं में खतरा ज्यादा
इस स्टेट में निकली टीचरों के 10 हजार पदों पर भर्ती, 70 हजार मिलेगी सैलरी, पढ़ें डिटेल्स
कैसे खरीद सकते हैं अमेरिकी कंपनियों के शेयर, यूएस के शेयर बाजार में कैसे कर सकते हैं काम?
IPO Alert: Safecure Services Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Lenskart Solutions Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Orkla India Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Bihar Election 2025: 'तुम मुझे वोट दो मई तुम्हे नौकरी दूंगा'- Tejashwi Yadav
Bihar election 2025: हसीन सपने पूरे करने के लिए Tejashwi कहां से लाएंगे 10 लाख करोड़? | ABP NEWS SHORTS
