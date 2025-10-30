महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के इकलौते विधायक और प्रदेश अध्यक्ष अबू आजमी ने राष्ट्रीय गीत 'वंदे मातरम्' को लेकर बड़ा बयान दे दिया है. उन्होंने कहा है कि 'वंदे मातरम्' को अनिवार्य करना उचित नहीं है, क्योंकि इससे मुस्लिम भावनाएं आहत होती हैं. मुस्लिम धर्म की भावनाओं का आदर किया जाना चाहिए.

इतना ही नहीं, सत्तारूढ़ बीजेपी पर भी अबू आजमी ने निशाना साधा और कहा, "वोट के लिए बीजेपी कुछ भी कर सकती है. वंदे मातरम् जैसे मुद्दे उठाकर मुस्लिमों को परेशान करने की कोशिश की जाती है. बीजेपी हमेशा हिंदू-मुस्लिम का मुद्दा उछालती रहती है.”

'गांधी और आंबेडकर को मानने वालों को BJP को रोकना चाहिए'

अबू आजमी ने आगे कहा, “बीजेपी चाहती है कि मुस्लिम हमेशा दुःखी रहे. उनके अंदर अहंकार भरा हुआ है. जो गांधी और आंबेडकर को मानते हैं, उन्हें एकजुट होकर इनको रोकना चाहिए.” वंदे मातरम् के मुद्दे पर आज़मी ने कहा, “मैं कोई पत्र नहीं दूंगा, न ही विरोध करूंगा. जिसे जो करना है, वह करे.”

महापालिका चुनावों को लेकर अबू आजमी ने कहा, "मैं किसी भी गठबंधन में शामिल नहीं होऊंगा. जो लोग उत्तर भारतीयों को गालियां देते हैं, उनके साथ हम नहीं जा सकते. जो लोग लाउडस्पीकर उतारने की बात करते हैं, उनके साथ भी हमारा कोई संबंध नहीं हो सकता. हम पहले कांग्रेस के साथ गए थे, लेकिन हमें धोखा मिला. अब हम सावधान हैं. मतदाता सूची में गड़बड़ी के मामले में हमारा समर्थन है.”

सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर क्या बोले अबू आजमी?

वहीं, सोनिया गांधी को लेकर अबू आजमी ने कहा, “मराठी लोग अच्छे हैं, लेकिन किसी चीज़ को ज़बरदस्ती थोपना सही नहीं है. यही हमारी बात है. सोनिया गांधी को ‘जर्सी गाय’ वगैरह कहा गया, यह बहुत गलत था. राहुल गांधी ने कभी भी इस तरह की शुरुआत नहीं की. सोनिया गांधी के बारे में जो बातें कही गईं, क्या वह उनका अपमान नहीं है?”