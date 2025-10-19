हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रआज राज ठाकरे करेंगे बड़ा ऐलान! उद्धव ठाकरे के साथ गठबंधन होगा या नहीं? इंतजार खत्म 

आज राज ठाकरे करेंगे बड़ा ऐलान! उद्धव ठाकरे के साथ गठबंधन होगा या नहीं? इंतजार खत्म 

Raj Thackeray-Uddhav Thackeray Alliance: महाराष्ट्र में लंबे समय से प्रतीक्षित शिवसेना (UBT) और मनसे गठबंधन पर आज फैसला होगा. राज ठाकरे बताएंगे कि उद्धव ठाकरे के साथ चुनावी गठबंधन संभव है या नहीं.

By : नम्रता अरविंद दुबे | Edited By: निमिषा श्रीवास्तव | Updated at : 19 Oct 2025 09:18 AM (IST)
महाराष्ट्र में लंबे समय से जिस गठबंधन का इंतजार हो रहा था, अब उसपर अंतिम निर्णय आने वाला है. राज ठाकरे की महाराष्ट्र निर्माण सेना (MNS) और उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी एक साथ आएंगे या नहीं, यह आज तय हो जाएगा. दरअसल, राज ठाकरे आज (रविवार, 19 अक्टूबर) मनसे कार्यकर्ताओं को बताएंगे कि उद्धव ठाकरे के साथ उनका चुनावी गठबंधन संभव है या नहीं.

मनसे की आज की रैली गोरेगांव नेस्को में सुबह 10.00 बजे होने वाली है, जिसमें इस मुद्दे पर राज ठाकरे बात करेंगे. इस रैली में मतदाता सूची प्रमुख, समूह प्रमुख, शाखा उप प्रमुख और मुंबई के प्रमुख पदाधिकारी मौजूद रहेंगे. 

राज ठाकरे का आज क्या है प्लान? 

मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे अपनी पार्टी के पदाधिकारियों को संबोधित करेंगे और उद्धव ठाकरे के साथ लगातार मुलाकात के साथ ही मतदाता सूची में गड़बड़ी, दोहरे मतदान और चुनाव तंत्र के प्रति सतर्क रहने के लिए मार्गदर्शन देंगे.

बता दें, हाल ही में राज ठाकरे ने विपक्षी दलों के साथ चुनाव अधिकारियों से मुलाकात की थी और इन सभी मुद्दों पर अपनी आपत्तियां दर्ज कराई थीं.

कब शुरू हुई उद्धव-राज गठबंधन की चर्चा?

अविभाजित शिवसेना के समर्थक रहे नेता और कार्यकर्ता लंबे समय से उम्मीद कर रहे हैं कि बाल ठाकरे कि विरासत संभालने वाले उद्धव और राज ठाकरे एक साथ आ जाएं और पार्टी कुछ हद तक एक हो सके. यह चर्चा भी महाराष्ट्र निकाय चुनाव की चर्चा के समय शुरू हुई थी, जब राज्य में मराठी बनाम हिंदी भाषा के मुद्दे ने तूल पकड़ा था. 

उस समय राज ठाकरे ने ऐलान किया था कि मराठियों के हित के लिए वे उद्धव ठाकरे के साथ आने को तैयार हैं. वहीं, उद्धव ठाकरे ने भी जवाब में कहा था कि मराठी भाषा और मराठी जनता के भले के लिए वो पुरानी दुश्मनी भूलने को राजी हैं. 

इसके बाद कई मौकों पर राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे साथ दिखे. उद्धव ने महाविकास अघाड़ी के अन्य सहयोगी दलों कांग्रेस और एनसीपी-शरद पवार को मनाने की कोशिश भी की है कि मनसे को गठबंधन में शामिल किया जाए. वहीं, राज ठाकरे ने विपक्षी गठबंधन के साथ मिलकर चुनाव आयोग, वोटर लिस्ट, एसआईआर आदि मुद्दों पर चर्चा भी की है और साथ में प्रेस कांफ्रेंस भी की. 

इस बीच संजय राउत की तबीयत खराब होने पर राज ठाकरे उनके घर गए थे और फिर उद्धव ठाकरे से भी मिले थे. जब संजय राउत से यह सवाल किया गया कि क्या राज ठाकरे उनके साथ आने को तैयार हैं, तब संजय राउत ने कहा था कि जल्द ही चीजें फाइनल हो जाएंगी.

नम्रता अरविंद दुबे 10 वर्षों से अधिक समय से टीवी पत्रकारिता में विभिन्न मुद्दों को कवर कर रही हैं. वर्तमान में ABP न्यूज़ में बतौर संवाददाता कार्यरत हैं.
Published at : 19 Oct 2025 08:59 AM (IST)
MNS Raj Thackeray Uddhav Thackeray Uddhav Thackeray MAHARASHTRA NEWS SHiv Sena UBT
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
