महाराष्ट्र: एकनाथ खडसे के बंगले में चोरी, कुछ दिन पहले बहू रक्षा खडसे के पेट्रोल पंप पर हुई थी डकैती
Maharashtra News: महाराष्ट्र के जलगांव में पूर्व मंत्री एकनाथ खडसे के जलगांव स्थित बंगले में देर रात चोरी हो गई. कुछ समय पहले ही रक्षा खडसे के पेट्रोल पंप पर डकैती हुई थी.
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद पवार) के सीनियर नेता और राज्य के पूर्व मंत्री एकनाथ राव खडसे के जलगांव स्थित ‘मुक्ताई बंगले’ में चोरी की वारदात सामने आई है. बताया जा रहा है कि चोर बीच रात में बंगले का ताला तोड़कर अंदर घुस गए और ग्राउंड फ्लोर और पहली मंज़िल के कमरों की अलमारियां तोड़ डालीं.
वारदात का खुलासा आज (मंगलवार, 28 अक्टूबर) की सुबह हुआ, जब घर का कामकाज संभालने वाली महिला रोज की तरह सफाई के लिए बंगले पर पहुंची. उसने कमरों के दरवाजे टूटे हुए देखे और तुरंत स्थानीय पुलिस को सूचना दी.
बंगले पर मौजूद नहीं था खडसे परिवार
फिलहाल, यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि चोर कितनी कीमत का सामान या नकदी लेकर फरार हुए हैं. बंगले में उस समय कोई मौजूद नहीं था, क्योंकि खडसे परिवार इस बंगले में फिलहाल नहीं रहता है.
घटनास्थल पर जलगांव पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी और फॉरेंसिक टीम ने पहुंचकर मौके का निरीक्षण किया है. पुलिस ने बंगले की सुरक्षा व्यवस्था, सीसीटीवी फुटेज और आस-पास के इलाकों में संदिग्ध गतिविधियों की जांच शुरू कर दी है.
रक्षा खडसे के पेट्रोल पंप पर हुई थी डकैती
गौरतलब है कि इस घटना से कुछ ही दिन पहले एकनाथ खडसे की बहू और केंद्रीय राज्य मंत्री रक्षा खडसे के पेट्रोल पंप पर डकैती की वारदात हुई थी. अब लगातार दूसरी बार खडसे परिवार को निशाना बनाए जाने से सवाल उठ रहे हैं कि यह महज संयोग है या किसी बड़ी साजिश का हिस्सा.
पुलिस का कहना है कि वे हर एंगल से जांच कर रही है. क्या यह सामान्य चोरी की वारदात है या फिर किसी राजनीतिक या व्यक्तिगत रंजिश का परिणाम.
पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने मौके पर की जांच
सूचना मिलते ही जलगांव पुलिस की टीम और फॉरेंसिक विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और पूरे बंगले की तलाशी ली. पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था, सीसीटीवी कैमरों की फुटेज और आसपास के इलाकों में संदिग्ध गतिविधियों की जांच शुरू कर दी है.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL