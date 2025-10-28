हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रमहाराष्ट्र: एकनाथ खडसे के बंगले में चोरी, कुछ दिन पहले बहू रक्षा खडसे के पेट्रोल पंप पर हुई थी डकैती

महाराष्ट्र: एकनाथ खडसे के बंगले में चोरी, कुछ दिन पहले बहू रक्षा खडसे के पेट्रोल पंप पर हुई थी डकैती

Maharashtra News: महाराष्ट्र के जलगांव में पूर्व मंत्री एकनाथ खडसे के जलगांव स्थित बंगले में देर रात चोरी हो गई. कुछ समय पहले ही रक्षा खडसे के पेट्रोल पंप पर डकैती हुई थी.

By : नम्रता अरविंद दुबे | Updated at : 28 Oct 2025 02:20 PM (IST)
Preferred Sources

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद पवार) के सीनियर नेता और राज्य के पूर्व मंत्री एकनाथ राव खडसे के जलगांव स्थित ‘मुक्ताई बंगले’ में चोरी की वारदात सामने आई है. बताया जा रहा है कि चोर बीच रात में बंगले का ताला तोड़कर अंदर घुस गए और ग्राउंड फ्लोर और पहली मंज़िल के कमरों की अलमारियां तोड़ डालीं.

वारदात का खुलासा आज (मंगलवार, 28 अक्टूबर) की सुबह हुआ, जब घर का कामकाज संभालने वाली महिला रोज की तरह सफाई के लिए बंगले पर पहुंची. उसने कमरों के दरवाजे टूटे हुए देखे और तुरंत स्थानीय पुलिस को सूचना दी.

बंगले पर मौजूद नहीं था खडसे परिवार

फिलहाल, यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि चोर कितनी कीमत का सामान या नकदी लेकर फरार हुए हैं. बंगले में उस समय कोई मौजूद नहीं था, क्योंकि खडसे परिवार इस बंगले में फिलहाल नहीं रहता है.

घटनास्थल पर जलगांव पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी और फॉरेंसिक टीम ने पहुंचकर मौके का निरीक्षण किया है. पुलिस ने बंगले की सुरक्षा व्यवस्था, सीसीटीवी फुटेज और आस-पास के इलाकों में संदिग्ध गतिविधियों की जांच शुरू कर दी है.

रक्षा खडसे के पेट्रोल पंप पर हुई थी डकैती

गौरतलब है कि इस घटना से कुछ ही दिन पहले एकनाथ खडसे की बहू और केंद्रीय राज्य मंत्री रक्षा खडसे के पेट्रोल पंप पर डकैती की वारदात हुई थी. अब लगातार दूसरी बार खडसे परिवार को निशाना बनाए जाने से सवाल उठ रहे हैं कि यह महज संयोग है या किसी बड़ी साजिश का हिस्सा.

पुलिस का कहना है कि वे हर एंगल से जांच कर रही है. क्या यह सामान्य चोरी की वारदात है या फिर किसी राजनीतिक या व्यक्तिगत रंजिश का परिणाम.

पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने मौके पर की जांच

सूचना मिलते ही जलगांव पुलिस की टीम और फॉरेंसिक विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और पूरे बंगले की तलाशी ली. पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था, सीसीटीवी कैमरों की फुटेज और आसपास के इलाकों में संदिग्ध गतिविधियों की जांच शुरू कर दी है. 

और पढ़ें

About the author नम्रता अरविंद दुबे

नम्रता अरविंद दुबे 10 वर्षों से अधिक समय से टीवी पत्रकारिता में विभिन्न मुद्दों को कवर कर रही हैं. वर्तमान में ABP न्यूज़ में बतौर संवाददाता कार्यरत हैं.
Read
Published at : 28 Oct 2025 02:20 PM (IST)
Tags :
Eknath Khadse NCP MAHARASHTRA NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Watch: कुछ दूर खड़ा था विमान, दिल्ली एयरपोर्ट पर आग का गोला बनी बस, सामने आया वीडियो
Watch: कुछ दूर खड़ा था विमान, दिल्ली एयरपोर्ट पर आग का गोला बनी बस, सामने आया वीडियो
बिहार
बिहार चुनाव में प्रचार को धार देंगे अखिलेश यादव और डिंपल, महागठबंधन के लिए मांगेगे वोट
बिहार चुनाव में प्रचार को धार देंगे अखिलेश यादव और डिंपल, महागठबंधन के लिए मांगेगे वोट
विश्व
'इंशाअल्लाह भारत को...', बांग्लादेश पहुंचा हाफिज सईद का करीबी, क्या पड़ोसी मुल्क में रची जा रही बड़ी साजिश?
'इंशाअल्लाह भारत को...', बांग्लादेश पहुंचा हाफिज सईद का करीबी, क्या पड़ोसी मुल्क में रची जा रही बड़ी साजिश?
क्रिकेट
WC के दौरान महिला क्रिकेटरों से छेड़खानी होने पर ऑस्ट्रेलिया हाई कमीशन का बयान, कहा- भारतीय अधिकारी कर रहे हैं जांच
WC के दौरान महिला क्रिकेटरों से छेड़खानी होने पर ऑस्ट्रेलिया हाई कमीशन का बयान, कहा- भारतीय अधिकारी कर रहे हैं जांच
Advertisement

वीडियोज

Khesari Lal Yadav Interview | कोविड और नोटबंदी के बाद भोजपुरी सिनेमा
IPO Alert: Lenskart Solutions Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
आरोपी को फंसाने के लिए गढ़ी कहानी, पुलिस ने लड़की के पिता को किया गिरफ्तार
चुनाव से पहले Prashant Kishor की बढ़ी मुश्किलें, वोटर आईडी कार्ड बनी नई चुनौती
खतरनाक हुआ चक्रवाती तूफान मोंथा, इन राज्यों में हाई अलर्ट | Breaking | ABP NEWS
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Watch: कुछ दूर खड़ा था विमान, दिल्ली एयरपोर्ट पर आग का गोला बनी बस, सामने आया वीडियो
Watch: कुछ दूर खड़ा था विमान, दिल्ली एयरपोर्ट पर आग का गोला बनी बस, सामने आया वीडियो
बिहार
बिहार चुनाव में प्रचार को धार देंगे अखिलेश यादव और डिंपल, महागठबंधन के लिए मांगेगे वोट
बिहार चुनाव में प्रचार को धार देंगे अखिलेश यादव और डिंपल, महागठबंधन के लिए मांगेगे वोट
विश्व
'इंशाअल्लाह भारत को...', बांग्लादेश पहुंचा हाफिज सईद का करीबी, क्या पड़ोसी मुल्क में रची जा रही बड़ी साजिश?
'इंशाअल्लाह भारत को...', बांग्लादेश पहुंचा हाफिज सईद का करीबी, क्या पड़ोसी मुल्क में रची जा रही बड़ी साजिश?
क्रिकेट
WC के दौरान महिला क्रिकेटरों से छेड़खानी होने पर ऑस्ट्रेलिया हाई कमीशन का बयान, कहा- भारतीय अधिकारी कर रहे हैं जांच
WC के दौरान महिला क्रिकेटरों से छेड़खानी होने पर ऑस्ट्रेलिया हाई कमीशन का बयान, कहा- भारतीय अधिकारी कर रहे हैं जांच
बॉलीवुड
सुष्मिता सेन को 'मिस यूनिवर्स' बनाने के लिए पहले ब्रॉयफ्रेंड ने छोड़ दी थी नौकरी, फिर क्यों हुआ दोनों का ब्रेकअप?
सुष्मिता सेन को 'मिस यूनिवर्स' बनाने के लिए पहले ब्रॉयफ्रेंड ने छोड़ दी थी नौकरी, क्यों हुआ दोनों का ब्रेकअप?
जनरल नॉलेज
कितनी होती है सीजेआई की ताकत! क्या इन्हें गिरफ्तार कर सकती है पुलिस?
कितनी होती है सीजेआई की ताकत! क्या इन्हें गिरफ्तार कर सकती है पुलिस?
हेल्थ
नीम से लेकर लौंग तक... दांतों और मसूड़ों को हेल्दी रखने के लिए ये हैं असरदार तरीके 
नीम से लेकर लौंग तक... दांतों और मसूड़ों को हेल्दी रखने के लिए ये हैं असरदार तरीके 
नौकरी
इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में 348 पदों पर भर्ती, कल है आवेदन की आखिरी तारीख
इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में 348 पदों पर भर्ती, कल है आवेदन की आखिरी तारीख
Paisa LIVE
IPO Alert: Jayesh Logistics Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Jayesh Logistics Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
हक ट्रेलर रिव्यू: यामी गौतम- इमरान हाशमी की फिल्म सच्चाई दिखाते हुए कई सवाल खड़े करेगी।
हक ट्रेलर रिव्यू: यामी गौतम- इमरान हाशमी की फिल्म सच्चाई दिखाते हुए कई सवाल खड़े करेगी।
ABP NEWS
Rajasthan News: सड़क पर मगरमछ से मचा हड़कंप | ABP NEWS SHORTS
Rajasthan News: सड़क पर मगरमछ से मचा हड़कंप | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
MP News: 50 करोड़ का हीरा निकला पत्थर | ABP News Shorts
MP News: 50 करोड़ का हीरा निकला पत्थर | ABP News Shorts
ABP NEWS
Delhi News: नाम असली, माल नकली! | ABP News Shorts
Delhi News: नाम असली, माल नकली! | ABP News Shorts
Embed widget