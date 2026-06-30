Nashik News: नाशिक में मटन के साथ दही खाने से बुजुर्ग महिला की मौत, पति की हालत गंभीर

महाराष्ट्र में नासिक जिले के बागलान तालुका के आखतवाडे गांव में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. यहां रविवार रात घर पर बने मटन के साथ दही खाने के कुछ देर बाद बुजुर्ग दंपति की तबीयत अचानक बिगड़ गई. 68 वर्षीय महिला द्वारकाबाई की इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि उनके 78 वर्षीय पति शांताराम की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है.

शांताराम और द्वारकाबाई ने रात के खाने में मटन बनाया था. दोनों ने मटन के साथ दही भी खाया. भोजन के कुछ ही समय बाद उन्हें उल्टी, पेट दर्द और अन्य परेशानियां होने लगीं. परिजनों ने तुरंत उन्हें अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने दोनों को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन द्वारकाबाई को बचाया नहीं जा सका.

पति आईसीयू में, हालत नाजुक

शांताराम को मालेगांव के एक निजी अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया गया है. उनकी हालत लगातार नाजुक बनी हुई है. डॉक्टर लगातार उनकी निगरानी कर रहे हैं. पूरे इलाके में इस घटना से दहशत का माहौल है और लोग फूड पॉइजनिंग को लेकर चिंतित हैं.

पुलिस ने शुरू की जांच, सैंपल भेजे लैब

पुलिस ने मृतक के घर से बचे हुए मटन, इस्तेमाल किए बर्तन और दही के नमूने सील कर लिए हैं. सभी सैंपल रासायनिक जांच के लिए पुणे स्थित फॉरेंसिक लैब भेज दिए गए हैं. पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट और फॉरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सटीक कारणों का पता चल सकेगा.

स्थानीय पुलिस अधिकारियों ने बताया कि फिलहाल दुर्घटनावश मौत का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है. उन्होंने कहा कि लैब रिपोर्ट आने के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि मटन, दही या किसी अन्य कारण से यह घटना हुई. इलाके में फैली दहशत

घटना के बाद गांव और आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया है. लोग अब मटन-दही के कॉम्बिनेशन को लेकर सतर्क हो गए हैं. स्वास्थ्य विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची और लोगों को जागरूक करने का काम कर रही है.