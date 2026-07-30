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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रसंजय राउत का बड़ा बयान, 'राहुल गांधी देश की भावना को...'

संजय राउत का बड़ा बयान, 'राहुल गांधी देश की भावना को...'

Sanjay Raut News: संजय राउत ने कहा कि अगर राहुल गांधी गृहमंत्री अमित शाह का इस्तीफा मांग रहे हैं तो इसमें गलत क्या है.

Written By : सनातन कुमार |  Updated at : 30 Jul 2026 03:42 PM (IST)
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लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को बर्खास्त करने की मांग की. इस पर शिवसेना यूबीटी के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने कहा कि राहुल गांधी का गृहमंत्री अमित शाह पर जो अटैक है, उसमें गलत क्या है. राहुल गांधी देश की भावना को व्यक्त कर रहे हैं. अमित शाह का इस्तीफा तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था. 

गोलियां-पैलेट गन चलाई गईं- राउत

संजय राउत ने कहा, "उनका इस्तीफा तो बहुत पहले होना चाहिए था. जब पुलवाला हुआ था, 40 जवानों आरडीएक्स से मारा गया, किसकी जिम्मेदारी है? पहलगाम में हमारे टूरिस्ट को मारा गया. किसकी जिम्मेदारी है, गृहमंत्री की है न? आप उनको क्यों बचाते हो? अभी जंतर मंतर पर जिस तरीके बच्चों के आंदोलन को क्रूता से खत्म करने की कोशिश की गई, गोलियां-पैलेट गन चलाई गईं, संसद मार्ग की जनरल पुलिस डायरी में उसका रिकॉर्ड है पूरा, जिम्मेदारी अमित शाह जी की है."

इसके आगे उन्होंने कहा, "मुझे लगता है कि राहुल जी ने जो इस्तीफा मांगा है, ये सिर्फ उनकी मांग नहीं है, मैं मानता हूं कि देश के पूरे युवाओं की मांग की है." 

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प्रधानमंत्री को हस्तक्षेप करना चाहिए- राउत

सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने ये भी आरोप लगाया, "आपने जंतर मंतर पर हमारे बच्चों को मारने की कोशिश की है. जिम्मेदारी आपकी बनती है. अगर आपका इस्तीफा विपक्ष मांग रहा है तो प्रधानमंत्री को हस्तक्षेप करना चाहिए और उनका इस्तीफा लेना चाहिए. जनरल डायर जैसा बर्ताव अमित शाह ने वहां किया है." शिवसेना यूबीटी के राज्यसभा सांसद ने कहा कि इस्तीफा मांगना एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय कर्तव्य और राष्ट्रीय भावना है.

लोकसभा से एंटी पेपर लीक बिल पास होने पर उन्होंने दावा किया कि इससे कुछ नहीं होगा क्योंकि पेपर सेट करने वाले सभी लोग संघी हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि सभी यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर के पद पर उनके लोग बैठे हैं. पेपर सेट करने वाली टीम में इनके लोग हैं, वहां से ही तो पेपर की होता है. 

About the author सनातन कुमार

सनातन कुमार 10 सालों से डिजिटल मीडिया में काम कर रहे हैं. साल 2016 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं और मौजूदा वक्त में एसोसिएट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं. अपने एक दशक के अनुभव में उन्हें टीम लीड और डिजिटल मीडिया की बारीक समझ है. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभाल चुके हैं. दिल्ली विश्वविद्यालय के रामलाल आनंद कॉलेज से 2015 में हिंदी पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों पर लगातार लिख रहे हैं. संपर्क करें: Email: sanatank@abpnetwork.com 
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Published at : 30 Jul 2026 03:02 PM (IST)
Tags :
संजय राउत RAHUL GANDHI AMIT SHAH
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