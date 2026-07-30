संजय राउत का बड़ा बयान, 'राहुल गांधी देश की भावना को...'

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को बर्खास्त करने की मांग की. इस पर शिवसेना यूबीटी के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने कहा कि राहुल गांधी का गृहमंत्री अमित शाह पर जो अटैक है, उसमें गलत क्या है. राहुल गांधी देश की भावना को व्यक्त कर रहे हैं. अमित शाह का इस्तीफा तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था.

गोलियां-पैलेट गन चलाई गईं- राउत

संजय राउत ने कहा, "उनका इस्तीफा तो बहुत पहले होना चाहिए था. जब पुलवाला हुआ था, 40 जवानों आरडीएक्स से मारा गया, किसकी जिम्मेदारी है? पहलगाम में हमारे टूरिस्ट को मारा गया. किसकी जिम्मेदारी है, गृहमंत्री की है न? आप उनको क्यों बचाते हो? अभी जंतर मंतर पर जिस तरीके बच्चों के आंदोलन को क्रूता से खत्म करने की कोशिश की गई, गोलियां-पैलेट गन चलाई गईं, संसद मार्ग की जनरल पुलिस डायरी में उसका रिकॉर्ड है पूरा, जिम्मेदारी अमित शाह जी की है."

इसके आगे उन्होंने कहा, "मुझे लगता है कि राहुल जी ने जो इस्तीफा मांगा है, ये सिर्फ उनकी मांग नहीं है, मैं मानता हूं कि देश के पूरे युवाओं की मांग की है."

अजित पवार के बेटे पार्थ की कायनात संग हुई सगाई, कई दिग्गज हुए शामिल

प्रधानमंत्री को हस्तक्षेप करना चाहिए- राउत

सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने ये भी आरोप लगाया, "आपने जंतर मंतर पर हमारे बच्चों को मारने की कोशिश की है. जिम्मेदारी आपकी बनती है. अगर आपका इस्तीफा विपक्ष मांग रहा है तो प्रधानमंत्री को हस्तक्षेप करना चाहिए और उनका इस्तीफा लेना चाहिए. जनरल डायर जैसा बर्ताव अमित शाह ने वहां किया है." शिवसेना यूबीटी के राज्यसभा सांसद ने कहा कि इस्तीफा मांगना एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय कर्तव्य और राष्ट्रीय भावना है.

लोकसभा से एंटी पेपर लीक बिल पास होने पर उन्होंने दावा किया कि इससे कुछ नहीं होगा क्योंकि पेपर सेट करने वाले सभी लोग संघी हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि सभी यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर के पद पर उनके लोग बैठे हैं. पेपर सेट करने वाली टीम में इनके लोग हैं, वहां से ही तो पेपर की होता है.