मुंबई के शिवड़ी इलाके में आयोजित सनबर्न म्यूजिक फेस्टिवल 2025 के दौरान मोबाइल स्नैचिंग की घटनाओं को अंजाम देने वाले अंतरराज्यीय गिरोह का शिवड़ी पुलिस ने पर्दाफाश किया है. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए कुल 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से 19 मोबाइल फोन और अपराध में इस्तेमाल की गई एक कार जब्त की है. जब्त किए गए माल की कुल कीमत करीब 19.14 लाख रुपये बताई जा रही है.



आपको बता दें कि यह फेस्टिवल 19 से 21 दिसंबर 2025 के बीच शिवड़ी टिंबर पोंड प्लॉट, अटल सेतु के पास, शिवड़ी (पूर्व) में आयोजित किया गया था. कार्यक्रम के दौरान महिला सुरक्षा और मोबाइल चोरी की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए मुंबई पुलिस ने विशेष पथक तैनात किए थे.

मोबाइल की लूट की शिकायत के बाद पुलिस ने की कार्रवाई

जानकारी के मुताबिक, दिनांक 20 दिसंबर 2025 को दो नागरिकों ने शिवड़ी पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई कि फेस्टिवल के दौरान उनके मोबाइल फोन जबरन छीने गए. शिकायत मिलते ही पुलिस ने दो विशेष जांच टीमें गठित कर जांच शुरू की. जांच के दौरान पुलिस ने पहले आरोपी उडुगलप्पा दासा भोवी (24 वर्ष), निवासी शिवमोग्गा, कर्नाटक को गिरफ्तार किया, जिसके पास से अलग-अलग कंपनियों के 4 मोबाइल फोन बरामद किए गए.



इसी क्रम में पुलिस ने इंदिरा नगर, फॉसबेरी रोड इलाके से एक सफेद रंग की किया कैरेंस कार में सवार चार अन्य संदिग्धों को पकड़ा. तलाशी के दौरान उनके पास से 15 मोबाइल फोन और वारदात में इस्तेमाल की गई कार बरामद की गई. ये सभी आरोपी दिल्ली के निवासी बताए जा रहे हैं.

पुलिस ने इन्हें किया गिरफ्तार

पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार आरोपियों में शाहबाज भोले खान उर्फ शोएब (28), मोहित कुमार रामकुमार पटेल (25), निखिल एकनाथ यादव (19) और महेशकुमार सुनेहरीलाल कुंभार (20) शामिल हैं. पुलिस ने कहा, दोनों मामलों में कुल 5 आरोपियों की गिरफ्तारी के साथ अंतरराज्यीय मोबाइल स्नैचिंग गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है. फिलहाल मामले की आगे की जांच वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में जारी है.