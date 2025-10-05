हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
मुंबई में लोकल ट्रेन के महिला डिब्बे पर पत्थर फेंकने वाला आरोपी गिरफ्तार, पहले भी जा चुका है जेल

मुंबई में लोकल ट्रेन के महिला डिब्बे पर पत्थर फेंकने वाला आरोपी गिरफ्तार, पहले भी जा चुका है जेल

Maharashtra News: पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, शेख के खिलाफ पहले भी पथराव और टिकट वेंडिंग मशीनों (ATVM) में तोड़फोड़ करने के मामले दर्ज थे. इन मामलों के लिए उसे जेल की सजा भी हो चुकी है.

By : सूरज ओझा | Updated at : 05 Oct 2025 09:27 AM (IST)
Preferred Sources

मुंबई की वडाला RPF और वडाला जीआरपी ने एक संयुक्त अभियान में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है. आरोपी की पहचान नौशाद अली अब्दुल वाहिद शेख के रूप में हुई है. शेख पर आरोप है कि वह मुंबई की लोकल ट्रेनों में यात्रा कर रही महिला यात्रियों के डिब्बों पर पत्थर फेंकता था. इस घटना में कुछ महिलाएं घायल भी हुई हैं.

पुलिस ने रेलवे अधिनियम की धारा 153 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी. गुप्त सूचना और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर शेख का पता लगाया गया. इसके बाद उसे शिवडी रेलवे स्टेशन क्षेत्र से हिरासत में लिया गया. पूछताछ के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया, जहाँ कोर्ट ने उसे जीआरपी की कस्टडी में भेज दिया.

आरोपी ने कबूल किए कई हमले

पूछताछ के दौरान शेख ने कबूल किया कि उसने 26 सितंबर को रे रोड स्टेशन के पास पत्थर फेंकने का काम किया. उसने बताया कि वह सिग्नल के पास छिपकर पनवेल जाने वाली लोकल ट्रेन के महिला डिब्बे को निशाना बनाता था. इसके अलावा उसने 22 सितंबर और 18 सितंबर को भी शिवडी और वडाला के बीच महिला डिब्बों पर हमला करने की बात स्वीकार की.

आरोपी का लंबा है आपराधिक रिकॉर्ड

पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, शेख के खिलाफ पहले भी पथराव और टिकट वेंडिंग मशीनों (ATVM) में तोड़फोड़ करने के मामले दर्ज थे. इन मामलों के लिए उसे जेल की सजा भी हो चुकी है. ऐसे में यह घटना उसकी पुरानी प्रवृत्ति की पुष्टि करती है.

वडाला जीआरपी ने बताया कि आरोपी के खिलाफ जल्दी कार्रवाई करने से कई और संभावित हमलों को रोका जा सका. पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि अगर कोई संदिग्ध गतिविधि देखे तो तुरंत रेलवे पुलिस को सूचना दें.

मुंबई लोकल ट्रेनों में महिलाओं के लिए अलग डिब्बे होते हैं, ताकि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके. लेकिन कुछ असामाजिक तत्व इन डिब्बों को निशाना बनाते हैं. इस गिरफ्तारी से यह संदेश गया है कि ऐसे लोग अब कानूनी कार्रवाई से नहीं बच पाएंगे.

आरोपी की गिरफ्तारी के बाद यात्रियों, खासकर महिला यात्रियों में राहत की लहर है. लोगों ने कहा कि अब महिला डिब्बों में यात्रा थोड़ी सुरक्षित महसूस हो रही है.

Published at : 05 Oct 2025 09:26 AM (IST)
Local Train MAHARASHTRA NEWS MUMBAI NEWS
