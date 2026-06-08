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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्र'हमारी इच्छा होती है कि एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बनें', शिवसेना नेताओं ने चढ़ाया सियासी पारा

'हमारी इच्छा होती है कि एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बनें', शिवसेना नेताओं ने चढ़ाया सियासी पारा

Maharashtra Politics: महायुति के भीतर अंदरूनी खींचतान की चर्चाओं ने एक बार फिर जोर पकड़ लिया है. शिवसेना विधायक बच्चू कडू ने एकनाथ शिंदे को एक बार फिर सीएम बनाने की मांग उठाई है.

By : वैभव परब | Edited By: फयाज उल मुस्तफा | Updated at : 08 Jun 2026 10:44 PM (IST)
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महाराष्ट्र की राजनीति में मुख्यमंत्री पद को लेकर महायुति के भीतर अंदरूनी खींचतान की चर्चाओं ने एक बार फिर जोर पकड़ लिया है. शिवसेना विधायक बच्चू कडू, सरकार का हिस्सा होने के बावजूद, समय-समय पर बीजेपी और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर निशाना साधते रहे हैं. एक बार फिर उन्होंने सार्वजनिक रूप से अपनी इच्छा जताई कि एकनाथ शिंदे को फिर से मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए. 

भंडारा में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने किसानों की आत्महत्या के मुद्दे पर फडणवीस सरकार की आलोचना की. बच्चू कडू ने कहा कि, “विदर्भ से मुख्यमंत्री होने के बावजूद राज्य में रोजाना 10 से 15 किसान आत्महत्या कर रहे हैं.” उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि कर्जमाफी के मामले में किसानों के साथ धोखा हुआ तो इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

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शिवसैनिक अब चुप नहीं बैठेंगे- बच्चू कडू

बच्चू कडू ने आगे कहा, "शिवसैनिक अब चुप नहीं बैठेंगे." बच्चू कडू ने कहा कि एकनाथ शिंदे को ही मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए. विदर्भ के मुख्यमंत्री से विदर्भ की जो अपेक्षाएं हैं, उन्हें पूरा किया जाना चाहिए. हम यह नहीं कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री काम नहीं कर रहे हैं.

मंत्री उदय सामंत ने भी उठाई शिंदे को सीएम बनाने की मांग 

अब इस मुद्दे पर उद्योग मंत्री उदय सामंत ने भी बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पद को लेकर बच्चू कडू की यह व्यक्तिगत मांग है, लेकिन यह स्वाभाविक मांग है. सामंत ने कहा, “मेरी भी यही मांग है कि शिंदे साहब मुख्यमंत्री बनें. जिस तरह बीजेपी की इच्छा होती है कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनें, उसी तरह हमारी इच्छा होती है कि एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बनें.”

इसी मुद्दे पर मंत्री संजय शिरसाट ने भी अपने नेता कब और कैसे मुख्यमंत्री बनेगा यह समय तय करेगा यह बयान दिया है. बता दें कि शिवसेना नेताओं के द्वारा एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाने की मांग समय-समय पर उठाई जाती रही है. 

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About the author वैभव परब

वैभव परब एबीपी न्यूज़ पर महाराष्ट्र की राजनीति को बारिकी से समझाते हैं. 
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Published at : 08 Jun 2026 10:43 PM (IST)
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Uday Samant Eknath Shinde MAHARASHTRA NEWS Mahayuti Alliance Bacchu Kadu MUMBAI NEWS
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