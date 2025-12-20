Maharashtra News: महाराष्ट्र के सोलापुर शहर के एक जाने-माने इंजीनियरिंग कॉलेज के बॉयज़ हॉस्टल में गुरुवार (18) रात को एक 20 साल के स्टूडेंट के रस्सी से फांसी लगाकर सुसाइड करने की चौंकाने वाली घटना सामने आई. मरने वाले स्टूडेंट की पहचान विद्याधर प्रकाश शिंदे (उम्र 20, कलंब, धाराशिव जिले का रहने वाला) के तौर पर हुई है और इस घटना से कॉलेज इलाके और उसके परिवार वालों में दुख फैल गया है. विद्याधर कॉलेज में E&TC ब्रांच के सेकंड ईयर में पढ़ रहा था और कॉलेज के बॉयज़ हॉस्टल में रहता था.

घटना का पता उसके पिता के फोन से चला

विद्याधर हर रात अपने पिता को फोन करके टच में रहता था, लेकिन, गुरुवार रात को जब उसके पिता को तय समय पर फोन नहीं आया तो वह परेशान हो गए और उन्होंने करीब 8:30 बजे सीधे हॉस्टल एडमिनिस्ट्रेशन से कॉन्टैक्ट किया. इसके बाद हॉस्टल स्टाफ उसके कमरे में गया और दरवाजा खटखटाया. दरवाजा नहीं खुला तो आगे जांच में पता चला कि उसने फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया है.

मिली जानकारी के मुताबिक, विद्याधर जिस कमरे में रह रहा था, वहां के दूसरे स्टूडेंट अमावस्या की छुट्टी की वजह से गांव गए हुए थे. इसलिए वह उस दिन कमरे में अकेला था. उसने दोपहर करीब 2:30 बजे अपने पिता से फोन पर बात की थी. उसके बाद जब रात में उनसे कॉन्टैक्ट नहीं हुआ तो यह घटना सामने आई.

पुलिस और हॉस्पिटल की कार्रवाई

घटना की जानकारी मिलते ही सोलापुर तालुका पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची. आगे की कार्रवाई करने के बाद विद्याधर को सोलापुर के सिविल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया. हालांकि, मेडिकल ऑफिसर्स ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया. इस घटना के पीछे का सही कारण अभी साफ नहीं है. सोलापुर तालुका पुलिस इस मामले में आगे की जांच कर रही है और जरूरी कानूनी कार्रवाई चल रही है. मृतक विद्याधर शिंदे के परिवार में उसके माता-पिता और एक भाई हैं. इस होनहार नौजवान की अचानक मौत से उसके परिवार, दोस्तों और कॉलेज एरिया में दुख है.