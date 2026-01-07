Maharashtra Weather: महाराष्ट्र के कई जिलों में ठंड का प्रकोप, जानिए अगले 3 दिन कैसा रहेगा मौसम

Maharashtra Weather Update: जनवरी के पहले हफ्ते में पूरे देश में कड़ाके की ठंड पड़ रही है. उत्तरी ठंडी हवाओं के प्रवाह के कारण महाराष्ट्र में न्यूनतम तापमान में उल्लेखनीय गिरावट आई है तो इस ठंड का असर उत्तर और मध्य महाराष्ट्र के साथ विदर्भ और मराठवाड़ा में भी महसूस होने लगा है. ऐसे में आज भी विदर्भ में शीत लहर फैली हुई है. नागपुर में आज (7 जनवरी) सुबह करीब 8.0 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया. गोंदिया जिले में राज्य में सबसे कम तापमान दर्ज किया गया है, इसलिए नागरिकों को अब दिन में भी ठंड का सामना करना पड़ रहा है.

अगले तीन दिन ठंड जारी रहेगी, मौसम विभाग का अनुमान

राज्य में सबसे कम तापमान गोंदिया जिले में दर्ज किया गया है. गोंदिया का आज (7 जनवरी) तापमान 7.6 डिग्री सेल्सियस है. लगातार दूसरे दिन गोंदिया का तापमान राज्य में सबसे कम होने की जानकारी है. इसके साथ ही विदर्भ के कई जिलों में शीत लहर फैली हुई है और अधिकांश जिलों में तापमान 10 डिग्री से नीचे चला गया है. यवतमाल में 9.8 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है. उत्तर भारत में शीत लहर का असर अब विदर्भ पर भी देखा जा रहा है. अगले तीन दिनों तक ठंड जारी रहने का अनुमान मौसम विभाग ने जताया है.

लगातार दूसरे दिन गोंदिया में राज्य का सबसे कम तापमान

गोंदिया जिले में ठंड का जोर कम होता नहीं दिख रहा है, बल्कि ठंड अपना कहर और बढ़ाती दिख रही है. कल मंगलवार को गोंदिया जिले का पारा और गिर गया और सीधे 7 डिग्री पर आ गया. खास बात यह है कि यह इस साल का सबसे कम तापमान है और मौसम विभाग ने आज बुधवार को गोंदिया जिले में 'शीत लहर' की चेतावनी जारी की है.

रविवार को गोंदिया जिले का न्यूनतम तापमान 12.2 डिग्री पर पहुंच गया था और इसलिए अब ठंड का जोर कम होगा ऐसा लग रहा था. इससे ठंड से परेशान नागरिकों को थोड़ी राहत मिली थी. लेकिन तुरंत पारे में गिरावट शुरू हो गई. ऐसे में मंगलवार को ठंड ने कमाल कर दिया और पारा सीधे 7 डिग्री पर आ गया. यह इस साल का सबसे कम तापमान दर्ज किया गया है.