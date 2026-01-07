Maharashtra News: मुंबई और ठाणे के बीच रोजाना अप-डाउन करने वाले लाखों यात्रियों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है. ट्रैफिक जाम, लोकल ट्रेनों की भीड़ और समय की बर्बादी से जूझ रहे लोगों के लिए मेट्रो लाइन 4 और 4A किसी वरदान से कम नहीं होगी. राज्य के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने संकेत दिए हैं कि यह मेट्रो सेवा 2026 से चरणबद्ध तरीके से शुरू की जाएगी.

यात्रा का समय होगा काफी कम

मेट्रो लाइन 4 वडाला, विक्रोली, भांडुप, मुलुंड और ठाणे के कासारवडवली, घोड़बंदर रोड और गायमुख को जोड़ेगी. फिलहाल इस पूरे मार्ग पर सड़क और लोकल ट्रेनों पर अत्यधिक दबाव है. मेट्रो शुरू होने के बाद यात्रियों का सफर न सिर्फ आरामदायक होगा, बल्कि यात्रा समय में भी बड़ी कटौती होगी.

इस मेट्रो प्रोजेक्ट का काम तीन चरणों में पूरा किया जाएगा. पहला और सबसे अहम चरण ठाणे शहर से जुड़ा है. काडबरी जंक्शन से गायमुख तक करीब 10.5 किलोमीटर का मार्ग सबसे पहले शुरू किया जाएगा. इसके मार्च 2026 तक यात्रियों के लिए खुलने की संभावना है. इसी चरण में कासारवडवली से गायमुख तक मेट्रो लाइन 4A का विस्तार भी शामिल होगा.

अगले चरणों में बढ़ेगी कनेक्टिविटी

पहला चरण शुरू होने के करीब छह महीने बाद गायमुख से विक्रोली के गांधी नगर तक लगभग 10 किलोमीटर का सेक्शन शुरू करने की योजना है. इससे ठाणे और मुंबई के मध्य उपनगरों के बीच कनेक्टिविटी मजबूत होगी. इसके बाद अंतिम चरण में विक्रोली से वडाला तक मेट्रो सेवा शुरू की जाएगी.

पूरे मेट्रो प्रोजेक्ट के 2027 तक पूरा होने का अनुमान है. अधिकारियों के अनुसार, नगर निगम चुनावों की आचार संहिता के कारण कुछ समय तक काम धीमा पड़ा था, लेकिन अब सभी अड़चनें दूर कर तेजी से निर्माण कार्य किया जा रहा है. सालों से इंतजार कर रहे मुंबई और ठाणे के यात्रियों के लिए यह खबर उम्मीद की नई किरण बनकर आई है.