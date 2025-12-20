Maharashtra: घर पर अकेली थी 18 साल की लड़की, शख्स ने गला काट कर दी हत्या, इलाके में फैली सनसनी

Maharashtra News: महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले के गंगापुर तालुका के मुर्मी में एक अनजान आदमी ने 18 साल की लड़की की हत्या कर दी. यह चौंकाने वाली घटना कल (शुक्रवार, 19 तारीख) दोपहर सामने आई. मरने वाली लड़की का नाम वैष्णवी संतोष नील है. इस घटना से इलाके में काफी सनसनी फैल गई है. पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, वैष्णवी वालुज के साईनाथ कॉलेज में 12वीं क्लास में पढ़ती थी.

बिस्तर के पास खून से लथपथ मिली वैष्णवी

मिली जानकारी के मुताबिक, वह शुक्रवार दोपहर 12:00 बजे घर आई थी. वैष्णवी के पिता संतोष यादवराव नील दहेगांव-बिडकिन रोड पर पत्तों की दुकान चलाने गए थे, जबकि उसकी मां मथुरा खेतों में काम करने गई थी. वैष्णवी का भाई प्रीतेश सुबह स्कूल गया था. इस बीच कॉलेज से आई वैष्णवी घर पर अकेली थी. दोपहर में संतोष नील ने अपनी पत्नी मथुरा को फोन करके बताया कि वैष्णवी को खून की उल्टी हो रही है.

फिर मथुरा और दूसरे रिश्तेदार घर पहुंचे. तब उन्होंने वैष्णवी को बिस्तर के पास खून से लथपथ गला कटा हुआ पाया. उसे तुरंत बाहर निकाला गया और वह मरी हुई मिली. घटना की जानकारी मिलने के बाद वालुज पुलिस मौके पर पहुंची. पंचनामा करने के बाद वैष्णवी की बॉडी को हॉस्पिटल भेज दिया गया. इस बारे में वैष्णवी की मां की शिकायत पर एक अनजान व्यक्ति के खिलाफ केस दर्ज किया गया है.

पुलिस स्टेशन में घटना का केस दर्ज

घटना की गंभीरता को देखते हुए, वालुज पुलिस ने मौके पर एक डॉग और फोरेंसिक टीम को बुलाया था. पुलिस ने मौके पर मौजूद गवाहों से जानकारी ली, और जांच कर रही है. सीनियर पुलिस ऑफिसर पहुंचे, फोरेंसिक टीम बुलाई गई. घटना की गंभीरता को समझते हुए, डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस पंकज अतुलकर, वालुज पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर शिवचरण पंधारे एक टीम के साथ तुरंत मौके पर पहुंचे. वालुज पुलिस स्टेशन में घटना का केस दर्ज कर लिया गया है.