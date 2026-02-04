हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रमहाराष्ट्र पुलिस ने X को भेजा नोटिस, 'गजब भाउ' अकाउंट होगा डिलीट? CM देवेंद्र फडणवीस से जुड़ा मामला

महाराष्ट्र पुलिस ने X को भेजा नोटिस, 'गजब भाउ' अकाउंट होगा डिलीट? CM देवेंद्र फडणवीस से जुड़ा मामला

Devendra Fadnavis News: महाराष्ट्र साइबर पुलिस ने 'एक्स' को नोटिस भेजकर 'गजब भाउ' नामक अकाउंट को निष्क्रिय करने को कहा है, जिसने मुख्यमंत्री फडणवीस की दावोस यात्रा पर व्यंग्यात्मक पोस्ट की थी.

By : पीटीआई- भाषा | Edited By: निमिषा श्रीवास्तव | Updated at : 04 Feb 2026 07:06 AM (IST)
महाराष्ट्र की साइबर पुलिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ को नोटिस जारी करके उस अकाउंट को निष्क्रिय करने को कहा है, जिससे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की दावोस यात्रा के बारे में एक व्यंग्यात्मक पोस्ट शेयर की गई थी. पुलिस ने मंगलवार, 3 फरवरी को यह जानकारी दी है. 

लगभग 39 हजार फॉलोवर वाले ‘गजब भाउ’ नाम के ‘एक्स’ हैंडल पर 20 जनवरी को स्विट्जरलैंड के दावोस में विश्व आर्थिक मंच (WEF) की वार्षिक बैठक में शामिल होने गए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को निशाना बनाकर एक पोस्ट शेयर की गई थी. महाराष्ट्र में साइबर अपराधों से निपटने वाली नोडल एजेंसी ने इस पोस्ट को लेकर मिली शिकायत के बाद संज्ञान लिया.

कड़ी कानूनी कार्रवाई की चेतावनी

शिकायत में पोस्ट को आपत्तिजनक और भड़काऊ बताया गया था. इसके बाद साइबर यूनिट ने 22 जनवरी को ‘एक्स’ को नोटिस जारी किया और भारतीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों के निर्देशों का पालन नहीं करने पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी.

‘गजब भाउ’ अकाउंट के यूजर ने खुद यह नोटिस सोमवार को अपने अकाउंट पर पोस्ट किया. पुलिस के अनुसार, यह नोटिस सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 79(3)(बी) तथा सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यस्थ दिशानिर्देश) नियम, 2011 के तहत भेजा गया है.

अकाउंट पर लगे क्या आरोप?

शिकायत में आरोप लगाया गया है कि अकाउंट धारक ने एक संवैधानिक पद पर आसीन व्यक्ति के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट शेयर की.

Published at : 04 Feb 2026 07:06 AM (IST)
Tags :
देवेंद्र फडणवीस Maharashtra News BJP
