छत्रपति संभाजीनगर में बीजेपी MLA के ऑफिस में रहस्यमयी बैग! अंदर निकली पिस्टल, CCTV से खुला राज

महारष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में शुक्रवार दोपहर उस समय सनसनी फैल गयी, जब यहां बीजेपी विधायक संजय केनेकर के कार्यालय में एक लावारिस बैग में पिस्टल मिली. सूचना अपर पहुंची पुलिस ने बैग को कब्जे में ले लिए और पिस्टल के बारे में छानबीन शुरू की. शुरूआती जानकारी में एक दिन पहले विधायक से मिलने वाले शख्स का ये बैग बताया जा रहा है. जबकि विधायक ने इसे धमकी बताया है.

इस घटना के बाद कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि आखिर कोई ये बैग छोड़कर क्यों गया ? और उसका मकसद क्या था ? पुलिस पुलिस सीसीटीवी की मदद से उस व्यक्ति तक पहुंचने में जुटी है.

क्या है पूरा मामला ?

जानकारी के मुताबिक, शुक्रवार को एक व्यक्ति विधायक संजय केनेकर से मिलने कार्यालय पहुंचा था, लेकिन मुलाकात नहीं हो सकी थी. वह बैग छोड़कर चला गया. अगले दिन सुबह दफ्तर में कर्मचारियों को यह बैग पड़ा मिला. बैग खोलने पर उसमें पिस्टल मिली, जिसकी सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और बैग को कब्जे में ले लिया.

सीसीटीवी फुटेज में दिखा बैग के साथ व्यक्ति

जब कार्यालय में लगे सीसीटीवी देखे गए तो उसमें पता चला कि बैग वही व्यक्ति छोड़कर गया था, जो एक दिन पहले विधायक से मिलने आया था. पुलिस अब इस व्यक्ति की तलाश में जुटी है. इसमें मुख्य रूप से ये जांच की जा रही है कि पिस्टल लाइसेंसी वाली है या अवैध? फिर बैग छोड़ने के पीछे व्यक्ति की मंशा क्या थी ? धमकी, घातपात की कोशिश या कोई अन्य वजह? क्या यह विधायक संजय केनेकर को धमकाने या नुकसान पहुंचाने का प्रयास था?

उधर इस मामले में विधायक संजय केनेकर ने इस घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए इसे धमकी का प्रयास बताया है. उन्होंने कहा कि यह उनकी सुरक्षा के लिए खतरा है और पुलिस से सख्त कार्रवाई की मांग की है.