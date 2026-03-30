'घुमाने ले चलता हूं' कहकर पत्नी को उतारा मौत के घाट, शक के चलते पति ने दोस्त के साथ मिलकर मारा

Maharashtra News: महाराष्ट्र के विरार इलाके से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जहां एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी की क्रूरता से हत्या कर दी. यह मामला तब सामने आया जब वज्रेश्वरी के पास शिरवली गांव के एक सुनसान खेत में एक महिला का सड़ा हुआ शव बरामद हुआ.

शव की हालत इतनी खराब थी कि उसकी पहचान करना पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बन गया. विरार अपराध शाखा कक्ष-3 ने मामले की जांच शुरू करते हुए आसपास के इलाकों के सैकड़ों सीसीटीवी फुटेज खंगाले और तकनीकी विश्लेषण के आधार पर दो संदिग्धों को हिरासत में लिया.

घुमाने के बहाने सुनसान जगह ले गया पति

पूछताछ के दौरान आरोपियों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया. मृतका की पहचान 22 साल की मधुबाला उर्फ प्रियाकुमारी यादव के रूप में हुई, जिसकी हत्या उसके 26 साल के पति रोशन यादव ने अपने 30 साल के दोस्त भानुप्रताप यादव के साथ मिलकर की थी. पुलिस के मुताबिक, रोशन को अपनी पत्नी के चरित्र पर संदेह था, जिसके चलते दोनों के बीच अक्सर झगड़े होते थे. 19 मार्च को उसने पत्नी को घुमाने के बहाने वज्रेश्वरी के एक सुनसान इलाके में ले जाकर उस पर धारदार हथियार से हमला किया और बाद में पहचान छिपाने के लिए पत्थर से उसका चेहरा कुचल दिया.

हत्या के बाद शव छोड़ भागे आरोपी

हत्या के बाद आरोपी शव को वहीं छोड़कर फरार हो गए थे. हालांकि, पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर दोनों को पकड़ लिया. इस घटना के बाद इलाके में भारी आक्रोश है और लोग आरोपियों के लिए कड़ी सजा की मांग कर रहे हैं. पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है.

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