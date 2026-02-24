महाराष्ट्र: कल्याण में युवक को आवारा कुत्ते ने काटा, रेबीज होने के डर से फांसी लगाकर दे दी जान

महाराष्ट्र के कल्याण में एक बेहद हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है. यहां एक युवक को आवारा कुत्ते ने काट लिया. कुत्ते के काटने के बाद रेबीज होने के डर की वजह से युवक ने सुसाइड कर लिया.

एक बैंक में सीनियर पोस्ट पर काम करने वाले युवक ने आवारा कुत्ते के काटने के बाद डर से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. मृतक युवक का नाम ऐस विश्वनाथ अमीन है. ऐस की आत्महत्या से इलाके में हड़कंप मच गया है.

सहजीवन सोसायटी में रहता था मृतक ऐस विश्वनाथ

कल्याण ईस्ट के तिसगांव नाका इलाके में एक सहजीवन सोसायटी है. इस सोसायटी में रहने वाला एक युवक ऐस विश्वनाथ अमीन रहता था. वह एक बैंक में सीनियर पोस्ट पर काम करता था. कुछ दिन पहले ऐस के पैर में एक आवारा कुत्ते ने काट लिया था.

ऐस ने रेबीज का इंजेक्शन लगवाया था. हालांकि, वह कुछ समय से परेशान था. उसे लगा कि उसे रेबीज हो जाएगा. उसमें इसके लक्षण दिखने लगे थे. आवारा कुत्ते के काटने के बाद घर के लोगों को परेशानी होने के डर से उसने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली.

मामले पर शिंदे गुट के पार्षद ने एडिशनल कमिश्नर से की मुलाकात

इस मामले में शिवसेना शिंदे ग्रुप के पार्षद महेश गायकवाड़ ने नगर निगम के एडिशनल कमिश्नर हर्षल गायकवाड़ से मुलाकात की और उनसे आवारा कुत्तों के खिलाफ सख्त कदम उठाने की मांग की. फिलहाल इस मामले में पुलिस सतर्क हो गई है.

सूचना के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है. साथ ही पुलिस द्वारा इलाके की सुरक्षा को देखते हुए आवारा कुत्तों के प्रति सख्ती से कदम उठाने के लिए प्रयास शुरू करने की बात कही गई है. आवारा कुत्ते का काटने और आत्महत्या के इस मामले ने सोसायटी के लोगों में डर पैदा कर दिया है. फिलहाल घटना से सभी सहमें हुए हैं.