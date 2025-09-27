'आई लव मोहम्मद' विवाद को लेकर योगी सरकार पर भड़के अबू आजमी, बोले 'यूपी में गुंडाराज...'

'आई लव मोहम्मद' विवाद और यूपी के बरेली में हुई हिंसा पर समाजवादी पार्टी के नेता अबू आसिम आजमी ने प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने इसकी निंदा करते हुए आरोप लगाते हुए कहा, "उत्तर प्रदेश में 'गुंडा राज' और माफिया राज है. वहां संविधान की कोई वैल्यू नहीं रह गई है. पुलिस को इतनी ताकत दे दी गई है कि वो किसी के भी हाथ-पैर तोड़ सकती है और जिसे चाहे जेल में डाल सकती है. लाठीचार्ज बर्बर और अन्यायपूर्ण है. सपा नेता ने पुलिस के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की."

समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र अध्यक्ष ने आगे कहा, ''ये मामला यूपी से ही शुरू हुआ, जब लोगों ने ईद मिलादुन्नबी पर 'आई लव मोहम्मद' लिखा. हर धर्म के लोग अपने-अपने त्योहारों पर अपने ईश्वर, अपने भगवान, देवी देवता और अपने पैगम्बर के बारे में अच्छी बातें करते हैं. मैं इनकी पूजा करता हूं, सम्मान करता हूं, ऐसा लोग लिखते हैं. इसी तरह से मुसलमानों ने भी लिख दिया.''

#WATCH | Mumbai | On 'I Love Muhammad' row and violence in Bareilly, Samajwadi Party leader Abu Asim Azmi says, "There is 'Gunda Raj' and Mafia Raj in UP. The Constitution holds no value there. The police have been given so much power that they can break anyone's bones and jail… pic.twitter.com/IJDuSVk3sS — ANI (@ANI) September 27, 2025

पुलिस के ऊपर सख्त कार्रवाई हो- अबू आजमी

एएनआई से बातचीत में उन्होंने आगे कहा, ''25 लोगों पर एफ़आईआर दर्ज हुई और यह पूरे देश में फैल गया. मैं समझता हूं कि पुलिस को अगर लगा कि कुछ गैरकानूनी हो रहा है, तो पुलिस को नोटिस जारी करना चाहिए. उन्हें बुलाकर बात करनी चाहिए और मामला दर्ज करना चाहिए, लेकिन इस तरह से लाठीचार्ज बर्बर और अन्यायपूर्ण है. पुलिस के ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए.

ये लोग हिंदुओं और मुसलमानों को बांटना चाहते हैं- आजमी

जब उनसे पूछा गया कि आपके विधानसभा में जाकर एक मिनिस्टर महाआरती कर रहे हैं. इस पर अबू आजमी ने कहा, ''ये सभी लोग देश को बर्बाद करने वाले लोग हैं. ये लोग हिंदुओं और मुसलमानों को बांटना चाहते हैं. मैं समझता हूं कि अगर मेरे विधानसभा क्षेत्र में कुछ गलत होता है तो पुलिस जाकर वहां पर देखे और कार्रवाई करे लेकिन वहां आकर राजनीतिक रोटियां सेंकना और गलत-गलत भाषण करना, मुसलमानों को अपमानित करना, मैं समझता हूं कि ये संविधान के खिलाफ है.

इन लोगों को सिर्फ चुनाव जीतने की चिंता-अबू आजमी

उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से सत्ता पक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि इन लोगों को सिर्फ़ चुनाव जीतने की चिंता है, उन्हें इस बात की कोई परवाह नहीं कि कोई ज़िंदा रहे या मरे या देश बर्बाद हो. सपा नेता ने आरोप लगाते हुए कहा, ''ये चुनाव जीतने के लिए सब कुछ कर रहे हैं. ये पूरे देश में नफरत का संदेश फैला रहे हैं.''