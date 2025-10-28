महाराष्ट्र में BJP के नए मुख्यालय पर विवाद, NCP-SP के रोहित पवार ने किया बड़ा दावा

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी-शरदचंद्र पवार (NCP-एसपी) नेता रोहित पवार ने मंगलवार को आरोप लगाया कि दक्षिण मुंबई में भारतीय जनता पार्टी (BJP) की महाराष्ट्र इकाई के नए मुख्यालय के लिए भूमि हस्तांतरण सहित कई शर्तों का उल्लंघन किया गया है.

पवार ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में आरोप लगाया कि अधिकारियों ने कई अनियमितताओं को केवल इसलिए नजरअंदाज कर दिया क्योंकि जमीन का इस्तेमाल BJP कार्यालय के लिए किया जा रहा है.

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को चर्चगेट रेलवे स्टेशन के पास एक भूखंड पर BJP की महाराष्ट्र इकाई के कार्यालय की आधारशिला रखी.

NCP (एसपी) के महासचिव ने कहा कि उन्होंने पार्टी प्रतिनिधियों के साथ बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) आयुक्त भूषण गगरानी से मुलाकात की और इस मामले पर विस्तृत चर्चा की.

भूमि आवंटन प्रक्रिया की गहन जांच की मांग

पवार ने कहा, 'हमने अपने सभी प्रश्नों और आपत्तियों को सूचीबद्ध करते हुए एक ज्ञापन सौंपा. आयुक्त ने हमें आश्वासन दिया है कि जल्द ही एक लिखित स्पष्टीकरण दिया जाएगा और हम उनके जवाब का इंतजार कर रहे हैं.'

उन्होंने कहा कि इस मामले ने प्रशासन की पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. उन्होंने भूमि आवंटन प्रक्रिया की गहन जांच की मांग की. NCP (एसपी) नेता ने लिखा, 'यह मामला बहुमूल्य सार्वजनिक भूमि से जुड़ा है और नागरिकों को सच्चाई जानने का हक है.'

उन्होंने बीएमसी से पट्टे और हस्तांतरण प्रक्रिया से जुड़ी सभी प्रासंगिक जानकारियां सार्वजनिक करने का आग्रह किया. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) के नेता संजय राउत और रोहित पवार के आरोपों का खंडन करते हुए कहा था कि BJP ने चर्चगेट स्टेशन के पास निजी जमीन नियमों के अनुसार और सभी अनुमतियां लेकर खरीदी है.