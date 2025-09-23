कांग्रेस के 72 साल के नेता को BJP कार्यकर्ताओं ने पहनाई साड़ी, वीडियो वायरल, क्या है वजह?

पीएम नरेंद्र मोदी पर विवादित पोस्ट शेयर करने वाले 72 साल के कांग्रेस नेता को बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने साड़ी पहना दिया. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. दरअसल, कांग्रेस के नेता प्रकाश उर्फ मामा पगारे द्वारा पीएम की कथित अपमानजनक तस्वीर शेयर करने के बाद बीजेपी के कार्यकर्ता भड़क गए. मंगलवार (23 सितंबर) को बीजेपी के कार्यकर्ता मामा पगारे के पास पहुंचे और साड़ी पहनाकर वीडियो बना लिया.

मैंने सिर्फ पोस्ट फॉरवर्ड किया था- पगारे

इसके बाद मामा पगारे की प्रतिक्रिया भी सामने आई. उन्होंने कहा, "मैंने सिर्फ पोस्ट फॉरवर्ड किया था. कल मेरे पास साढ़े चार-पांच बजे फोन आया कि आप कहां हैं? मुझसे मिलना चाहते थे. मैंने कहा कि आज नहीं कल मिलूंगा. आज मैंने बताया कि मैं हॉस्पिटल में हूं. मुझसे कहा कि हम हॉस्पिटल में आते हैं दो मिनट का काम है. मैं हॉस्पिटल से नीचे उतर रहा था. बीजेपी के जिला अध्यक्ष और 10-12 लोगों ने मुझे पकड़ा. मुझसे कहा कि तुम्हारी औकात है क्या मोदी जी के खिलाफ पोस्ट डालने की."

कांग्रेस के नेता प्रकाश alias 'मामा' पागरे ने PM मोदी जी का मज़ाक उड़ाया, सोशल मीडिया पर उनका साड़ी पहनकर मोर्फ किया हुआ फोटो शेयर कर।



आज कल्याण जिले के बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उसे साड़ी पहनाकर ‘सम्मानित’ किया! 🤣🤣 pic.twitter.com/7PZ0NYKMDP — Ocean Jain (@ocjain4) September 23, 2025

कांग्रेस नेता ने आगे बताया, "मैंने पूछा कि क्या हो गया, मैंने तो सिर्फ फॉरवर्ड किया था. मुझसे कहा कि इसके आगे नाटक नहीं करना वरना हम देख लेंगे. मैंने कहा कि आपको जो करना है कर लो लेकिन ये जो कर रहे हो ये गलत कर रहे हो. मैं एक सच्चा कांग्रेस का कार्यकर्ता हूं. जान जाने तक मैं पीछे नहीं हटूंगा."

72 साल मेरी उम्र है- पगारे

मामा पगारे ये भी कहा, "अभी भी मेरी तबीयत ठीक नहीं है. 72 साल मेरी उम्र है. मुझे बहुत सदमा लगा है. मैं कांग्रेस के लिए जान जाने तक लड़ता रहूंगा. इनके ऊपर एट्रोसिटी एक्ट के तहत कार्रवाई होनी चाहिए. इन्होंने मेरे पूरे समाज का अपमान किया है."