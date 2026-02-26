महाराष्ट्र: विधानसभा में CM देवेंद्र फडणवीस की दो टूक, 'टीपू सुल्तान अच्छे थे या नहीं...'

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आज (गुरुवार, 26 फरवरी) विधानसभा सत्र में बड़ा बयान दिया है. सीएम फडणवीस ने कहा, "टीपू सुल्तान अच्छे थे या नहीं, यह बाद की बात है लेकिन अगर कोई यह कह दे कि टीपू सुल्तान छत्रपति शिवाजी महाराज से बड़े राजा थे या उनका गुणगान शिवाजी महाराज के समान किया जाए, तो हमें इस बात पर आपत्ति है."

सीएम फडणवीस ने आगे कहा, "कई वर्षों तक देश के इतिहास के साथ छेड़छाड़ की गई. हमें लगातार यह पढ़ाया गया कि टीपू सुल्तान महान शासक थे, लेकिन यह नहीं बताया गया कि उन्होंने 75 हजार हिंदुओं और 33 हजार नायरों की हत्या की. वे अंग्रेजों से क्यों लड़े, यह भी कभी नहीं बताया गया. वे अपने राज्य को बचाने के लिए अंग्रेजों से लड़े थे, यह तथ्य सामने नहीं रखा गया."

'आक्रमणकारियों को नायक मानने वालों को बख्शेंगे नहीं'- सीएम फडणवीस

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि अब सच्चा इतिहास सामने आ रहा है. वर्षों तक NCERT की पुस्तकों में मुगल साम्राज्य को 17 पन्ने दिए गए, जबकि छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में सिर्फ एक पैराग्राफ था. अब मोदी सरकार ने NCERT की पुस्तकों में मराठा इतिहास को 20 पन्नों का स्थान दिया है.

उन्होंने कहा कि यदि समय पर सही इतिहास पढ़ाया गया होता, तो आज देश का कोई भी मुसलमान औरंगजेब को अपना नायक नहीं मानता. देश में राष्ट्रभक्त मुसलमान हैं, उनसे उन्हें कोई आपत्ति नहीं है लेकिन जो लोग देश के विरोधियों और आक्रमणकारियों को नायक मानेंगे, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा.

देवेंद्र फडणवीस की विरोधी पक्ष पर टिप्पणी

देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि विपक्ष भ्रमित और असमंजस की स्थिति में है. उन्होंने सुझाव दिया कि भ्रम में दौड़ने के बजाय शांतिपूर्वक विचार कर मुद्दे उठाए जाएं, ताकि महाराष्ट्र के हित में योगदान दिया जा सके.

ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था, विकसित भारत और महाराष्ट्र की प्रगति जैसे मुद्दों पर विपक्ष के मन में भ्रम है. या तो उन्होंने विषय को ठीक से समझा नहीं है, या जानबूझकर जनता को भ्रमित कर रहे हैं.

सीएम फडणवीस ने विश्वास जताया कि महाराष्ट्र देश की पहली सब-नेशनल ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था बनेगा. भारत 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनेगा और 4 ट्रिलियन डॉलर का आंकड़ा पहले ही पार कर चुका है.

'देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है महाराष्ट्र'

विधानसभा में सीएम फडणवीस ने कहा कि महाराष्ट्र देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है. राज्य हर साल 3 लाख 60 हजार करोड़ रुपये का जीएसटी संग्रह करता है. जीएसटी संग्रह के मामले में दूसरा कोई राज्य आसपास भी नहीं है. कृषि निर्यात और सेवा क्षेत्र में भी महाराष्ट्र की बड़ी हिस्सेदारी है. उन्होंने यह भी कहा कि महाराष्ट्र ने जीडीपी के अनुपात में कर्ज का स्तर संतुलित रखा है.