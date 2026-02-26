मुंबई के कुर्ला इलाके में धनिये के दाम को लेकर ग्राहक और दुकानदार के बीच खूनी खेल की वारदात सामने आ रही है. कुर्ला में 10 रुपये के धनिये को लेकर हुए एक छोटे से झगड़े ने गंभीर रूप ले लिया. सब्जी वाले ने कथित तौर पर एक ग्राहक पर चाकू से हमला कर दिया. जिससे वह घायल हो गया.

मुंबई की वी.बी. नगर पुलिस स्टेशन ने श्रीनिवास कांबले के खिलाफ BNS की धारा 109 के तहत मामला दर्ज किया है और जांच शुरू की है. पुलिस ने शिकायत के आधार पर आरोपी को पकड़ने के प्रयास शुरू कर दिए हैं.

मुंबई पुलिस ने दी मामले की जानकारी

पुलिस के मुताबिक श्रीनिवास कांबले मुंबई के कुर्ला इलाके में सब्जी का स्टॉल लगाता है. आरोपी धनिया और दूसरी हरी सब्जियां बेचता है. घटना वाले दिन शिकायत करने वाला ग्राहक आरोपी के स्टॉल पर गया और धनिया खरीदा.

आरोपी दुकानदार श्रीनिवास कांबले ने कथित तौर पर गुच्छे के लिए 20 रुपये मांगे. हालांकि ग्राहक ने सिर्फ 10 रुपये देगा. यह कहते हुए कि उसे लोकल रेट पता हैं, क्योंकि वह उसी इलाके में रहता है और सब्जी वाला है.

सब्जी की दुकान पर 10 रुपये को लेकर शुरू हुई बहस

सब्जी की दुकान पर 10 रुपये को लेकर जल्द दोनों में तीखी बहस शुरू हो गई. देखते ही देखते इस बहस ने हिंसक रूप ले लिया और मौके पर तनाव पैदा हो गया. गुस्से में कांबले ने कथित तौर पर शिकायत करने वाले पर चाकू से हमला कर दिया. जिससे उसके सिर पर चोट लग गई.

घायल को तुरंत इलाज के लिए पास के अस्पताल ले जाया गया. घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया. जहां उसका इलाज चल रहा है. सूचना मिलने पर वी.बी. नगर पुलिस स्टेशन मौके पर पहुंची. पुलिस ने पीड़ित ग्राहक से घटना के बारे में पूछताछ की. पुलिस ने मामले में आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है.