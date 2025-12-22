पुणे: निकाय चुनाव की जीत का जश्न हादसे में तब्दील! हवा में हल्दी उड़ाते ही भड़की आग, 9 लोग झुलसे

महाराष्ट्र के नगरपरिषद और नगर पंचायत चुनाव में जीत के बाद पुणे जिले के जेजुरी में जश्न के दौरान बड़ा हादसा हो गया. जेजुरी मंदिर की सीढ़ियों के पास विजय उत्साह में हल्दी-कुमकुम उड़ाने और भंडारा चढ़ाने के दौरान आग लगने से लगभग 8 से 9 लोग घायल हो गए. इस घटना में जीत दर्ज करने वाले कुछ स्थानीय नगरसेवक भी झुलस गए हैं.

कैसे भड़की आग?

मिली जानकारी के अनुसार, मतगणना पूरी होने के बाद पार्टी कार्यकर्ता और समर्थक भगवान खंडेराया के चरणों में भंडारा चढ़ाने के लिए जेजुरी मंदिर पहुंचे थे. मंदिर की सीढ़ियों के पास हल्दी-कुमकुम और अन्य सामग्री चढ़ाई जा रही थी. इसी दौरान अचानक आग भड़क उठी, जिससे वहां मौजूद लोगों में अफरा-तफरी मच गई. आग की लपटें कई फीट उपर तक गई. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, आग इतनी तेजी से फैली कि कुछ लोग संभल भी नहीं पाए और झुलस गए.

दीया या पटाखे से आग लगने का शक

पुणे पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि प्राथमिक जांच में सामने आया है कि भंडारे का कुछ हिस्सा जलते हुए दीये पर गिर गया था, जिससे आग लगने की संभावना है. पुणे ग्रामीण के पुलिस अधीक्षक संदीप गिल ने भी पुष्टि की कि इस हादसे में पांच से छह लोग गंभीर रूप से झुलसे हैं, जबकि अन्य को हल्की चोटें आई हैं.

पुलिस यह भी जांच कर रही है कि क्या मौके पर पटाखे फोड़े गए थे, जिनकी वजह से आग लगी. फिलहाल आग लगने का सटीक कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है और जांच जारी है. पुलिस प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि उत्सव और जश्न के दौरान संयम और सतर्कता बरतें.