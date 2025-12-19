BMC चुनाव के लिए शरद पवार दिखाएंगे 'पावर', MVA में सीट शेयरिंग समेत इस मुद्दे पर अहम बैठक
BMC Election: सीट शेयरिंग को लेकर MVA में मंथन तेज. आज सिल्वर ओक में NCP शरद पवार की अहम बैठक होगी. इस बैठक में गठबंधन के तहत 22 सीटों के प्रस्ताव और आगे की चुनावी रणनीति पर फैसला होने की उम्मीद है.
महाराष्ट्र में इन दिनों बीएमसी चुनाव 2026 को लेकर गठबंधन की राजनीति में हलचल मची हुई है. सबसे बड़ी दुविधा सीट शेयरिंग को लेकर सामने आ रही है जिसे लेकर बैठकों का दौर जारी है. इसी क्रम में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार की मुंबई रीजन की अहम बैठक आज यानी 19 दिसंबर को मुंबई स्थित सिल्वर ओक में होगी.
यह बैठक महाविकास अघाड़ी के साथ चुनावी रणनीति तय करने और सीटों के प्रस्ताव को अंतिम रूप देने के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि इससे गठबंधन की दिशा और ताकत का संकेत मिलेगा.
MVA करेगी सीट की मांग
सिल्वर ओक में होने वाली इस बैठक में पार्टी के नेशनल प्रेसिडेंट शरद पवार स्वयं मौजूद रहेंगे, जिससे निर्णय प्रक्रिया का महत्व और बढ़ जाता है. मुंबई प्रेसिडेंट राखी जाधव इस बैठक में महाविकास अघाड़ी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की स्थिति में पार्टी को कितनी सीटें मिलनी चाहिए, इस पर एक विस्तृत प्रपोजल पेश करेंगी.
पार्टी सूत्रों के अनुसार, यह प्रस्ताव मुंबई की जमीनी स्थिति, संगठनात्मक ताकत और पिछले चुनावी अनुभवों के आधार पर तैयार किया गया है. बैठक में मुंबई के वरिष्ठ पदाधिकारी और क्षेत्रीय प्रतिनिधि भी शामिल होंगे.
ठाकरे भाईयों का भारी है पलड़ा!
दो दिन पहले हुई पार्टी मीटिंग में कार्यकर्ताओं ने खुलकर अपनी राय रखी थी और अधिकांश ने ठाकरे भाइयों के साथ जाने की वकालत की थी. कार्यकर्ताओं का मानना है कि शहरी मतदाता समीकरण और स्थानीय मुद्दों को देखते हुए महाविकास अघाड़ी के साथ रहना पार्टी के लिए फायदेमंद रहेगा. चूंकि यह बैठक रविवार को होने वाली महाविकास अघाड़ी की संयुक्त बैठक से पहले हो रही है, इसलिए इसका रणनीतिक महत्व और बढ़ जाता है. सूत्र बताते हैं कि पार्टी ने गठबंधन में रहते हुए 22 सीटों का प्रस्ताव तैयार किया है, जिस पर आज मंथन होगा.
15 जनवरी को मतदान, 16 को नतीजे
बता दें कि महाराष्ट्र में सभी 29 नगर निगमों के लिए मतदान एक ही चरण में 15 जनवरी 2026 को कराया जाएगा, जबकि मतगणना 16 जनवरी 2026 को होगी. कार्यक्रम घोषित होते ही राजनीतिक दलों की तैयारियां तेज हो गई हैं और सीट शेयरिंग पर जल्द फैसला लेना अनिवार्य हो गया है.
