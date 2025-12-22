मुंबई के घाटकोपर इलाके में बीजेपी ने बीएमसी चुनाव अभियान की औपचारिक शुरुआत एक खास प्रतीक के साथ की. यहां भाजपा विधायक और प्रवक्ता राम कदम ने छत्रपति शिवाजी महाराज की ऐतिहासिक जगदंबा तलवार की भव्य नकल की स्थापना और पूजा कर चुनावी बिगुल फूंका. बीजेपी इसे केवल धार्मिक या सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि मराठी अस्मिता और हिंदुत्व के सवाल से जोड़कर देख रही है.

हिंदवी स्वराज के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज के शासनकाल से जुड़ी जगदंबा तलवार को स्वराज, धर्म और न्याय का प्रतीक माना जाता है. परंपरा के अनुसार, इसे देवी भवानी का स्वरूप माना गया है.

मान्यता है कि शिवाजी महाराज देवी भवानी के उपासक थे और यह तलवार उन्हें देवी का आशीर्वाद मानी जाती थी. इसी वजह से यह केवल एक हथियार नहीं, बल्कि आस्था और आत्मसम्मान का प्रतीक है.

ओरिजिनल तलवार 122 सेमी लंबी

इतिहासकारों के मुताबिक, शिवाजी महाराज की असली जगदंबा तलवार की कुल लंबाई लगभग 110 से 115 सेंटीमीटर थी, जबकि ब्लेड की लंबाई 90 से 95 सेंटीमीटर मानी जाती है. वजन करीब 1 से 1.2 किलो और धार एक तरफ तेज थी, जिसमें हल्की वक्रता युद्ध में तेज और सटीक वार के लिए उपयुक्त थी.

घाटकोपर में स्थापित की गई प्रतिकृति करीब 17 फीट लंबी है, जिसमें ओरिजिनल तलवार की तरह 400 से ज्यादा रत्न जड़े गए हैं. इसे देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं.

लंदन में रखी है असली तलवार, भारत लाने की मांग तेज

शिवाजी महाराज की असली जगदंबा तलवार इस समय लंदन के रॉयल म्यूजियम में रखी हुई है. इसे भारत वापस लाने के प्रयास लंबे समय से चल रहे हैं. करोड़ों शिवाजी भक्त इस तलवार से धार्मिक और भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं और इसे भारत लाने की मांग लगातार उठती रही है.

बीजेपी का कहना है कि जगदंबा तलवार मुंबई के लाखों हिंदुओं को एकजुट करेगी. पार्टी इसे ठाकरे बंधुओं के मराठी मानुष और मराठी अस्मिता के कार्ड के जवाब के तौर पर पेश कर रही है.

बीजेपी नेताओं का दावा है कि इस प्रतीक के जरिए UBT की राजनीति और उनके “झूठे दावों” को बेनकाब किया जाएगा. साथ ही, शिवाजी महाराज और मराठा साम्राज्य के दौर में इस्तेमाल होने वाले हथियारों की प्रदर्शनी भी लगाई गई है, जिसे देखने भारी भीड़ उमड़ रही है.

पृथ्वीराज चव्हाण के बयान पर भी हमला

इस मौके पर बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चव्हाण के उस बयान पर भी पलटवार किया, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री को लेकर टिप्पणी की थी. बीजेपी का कहना है कि चव्हाण को चार दिन बाद आकर बताना चाहिए कि उनके दावे का क्या हुआ. पार्टी ने दावा किया कि प्रधानमंत्री मोदी देश को मजबूत बनाने और “सोने की चिड़िया” बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं.