BMC चुनाव से पहले उद्धव ठाकरे गुट को झटका, ये दिग्गज महिला नेता BJP में शामिल

मुंबई में बीएमसी चुनाव से पहले उद्धव ठाकरे गुट को बड़ा झटका लगा है. यहां शिवसेना यूबीटी से इस्तीफा देने वाली मुंबई की पूर्व मेयर शुभा राउल ने रविवार (04 जनवरी) को बीजेपी का दामन थाम लिया. उन्होंने सीएम देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में पार्टी ज्वाइन की.