एक्सप्लोरर
BMC चुनाव से पहले उद्धव ठाकरे गुट को झटका, ये दिग्गज महिला नेता BJP में शामिल
BMC Elections 2026: बीएमसी चुनाव से पहले दल बदल का खेल जारी है. इस कड़ी में मुंबई की पूर्व मेयर ने बीजेपी का दामन थाम लिया है. सीएम देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में वो पार्टी में शामिल हुईं.
मुंबई में बीएमसी चुनाव से पहले उद्धव ठाकरे गुट को बड़ा झटका लगा है. यहां शिवसेना यूबीटी से इस्तीफा देने वाली मुंबई की पूर्व मेयर शुभा राउल ने रविवार (04 जनवरी) को बीजेपी का दामन थाम लिया. उन्होंने सीएम देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में पार्टी ज्वाइन की.
हिंदी समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें ABP News पर। सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट एबीपी न्यूज़ लाइव पर पढ़ें बॉलीवुड, लाइफस्टाइल, राज्य और खेल जगत, से जुड़ी ख़बरें
और पढ़ें
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
अमेरिका का मादुरो पर एक्शन, दुनियाभर में टेंशन, लेकिन भारत को हो सकता है अरबों का फायदा!
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'दबदबा था दबदबा है और रहेगा, मैं इनका बाप हूं...', रितेश्वर महाराज के बयान पर भावुक हुए बृजभूषण सिंह
क्रिकेट
138 साल बाद ऑस्ट्रेलिया टीम ने किया ऐसा, सिडनी टेस्ट की पिच देखकर भड़के स्टीव स्मिथ
विश्व
'अगर हिम्मत है तो आओ और मुझे ले जाओ', जब मादुरो ने डोनाल्ड ट्रंप को दी थी चुनौती, Video
Advertisement
महाराष्ट्र
6 Photos
अजित पवार के बेटे जय पवार की बहरीन में शादी, दुल्हन संग ऐसे किया खुशी का इजहार, देखें तस्वीरें
महाराष्ट्र
8 Photos
नागपुर की रूश सिंधु से मिलिए, 'मिस इंटरनेशनल इंडिया 2025' जीतकर लौटीं, हुआ भव्य स्वागत
Advertisement
Petrol Price Today₹ 94.72 / litre
New Delhi
Diesel Price Today₹ 87.62 / litre
New Delhi
Source: IOCL