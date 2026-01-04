हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रBMC चुनाव से पहले उद्धव ठाकरे गुट को झटका, ये दिग्गज महिला नेता BJP में शामिल

BMC चुनाव से पहले उद्धव ठाकरे गुट को झटका, ये दिग्गज महिला नेता BJP में शामिल

BMC Elections 2026: बीएमसी चुनाव से पहले दल बदल का खेल जारी है. इस कड़ी में मुंबई की पूर्व मेयर ने बीजेपी का दामन थाम लिया है. सीएम देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में वो पार्टी में शामिल हुईं.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Updated at : 04 Jan 2026 08:41 PM (IST)
मुंबई में बीएमसी चुनाव से पहले उद्धव ठाकरे गुट को बड़ा झटका लगा है. यहां शिवसेना यूबीटी से इस्तीफा देने वाली मुंबई की पूर्व मेयर शुभा राउल ने रविवार (04 जनवरी) को बीजेपी का दामन थाम लिया. उन्होंने सीएम देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में पार्टी ज्वाइन की. 

Published at : 04 Jan 2026 08:33 PM (IST)
