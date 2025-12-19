BMC Election: सभी 227 सीटों पर AAP लड़ेगी चुनाव, 21 उम्मीदवारों की जारी की पहली लिस्ट

आम आदमी पार्टी (आप) ने शुक्रवार (19 दिसंबर) को कहा कि वह बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) की सभी 227 सीट पर चुनाव लड़ेगी और उसने 21 उम्मीदवारों की अपनी पहली सूची जारी की. ‘आप’ ने एक बयान में कहा कि मुंबई बदहाल स्थिति में है. बीएमसी का वार्षिक बजट 74,447 करोड़ रुपये है - जो एशिया में सबसे बड़ा है. मुंबईवासी देश में सबसे अधिक कर चुकाते हैं, फिर भी उन्हें घटिया सार्वजनिक सेवाएं मिलती हैं.

हर राजनीतिक दल ने BMC को लूटा- प्रीति मेनन

बयान में ‘आप’ की मुंबई इकाई की प्रमुख प्रीति शर्मा मेनन के हवाले से कहा गया है, 'बीएमसी भ्रष्टाचार का अड्डा है. हर राजनीतिक दल ने मुंबई को लूटा है, जनहित से ऊपर अपने स्वार्थ को प्राथमिकता दी है.' उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी न केवल विकल्प है, बल्कि समाधान भी है और मुंबई को बीएमसी में कुछ अच्छे लोगों की बहुत जरूरत है.





15 जनवरी को वोटिंग, 16 को नतीजे

मेनन ने कहा, ‘‘हम जानते हैं कि शासन व्यवस्था को कैसे सुधारा जाए. अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान के नेतृत्व में हमने दिल्ली और पंजाब में ऐसा किया है, भ्रष्टाचार और कर्ज के बिना विश्व स्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, पानी और बिजली उपलब्ध कराई है.' मुंबई समेत 29 नगर निकायों के लिए मतदान 15 जनवरी को होगा, जबकि परिणाम अगले दिन घोषित किए जाएंगे.

मुंबई में अकेले चुनाव लड़ेगी आप- संजय सिंह

आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि पिछले दिनों मुंबई से पार्टी के नेता दिल्ली गए और राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की. मुंबई महानगर पालिका के चुनाव के बारे में उनसे चर्चा हुई. उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी को यहां पर चुनाव लड़ना है लेकिन अकेले लड़ना है. किसी के साथ नहीं लड़ना है.

संजय सिंह ने कहा कि कोशिश की जा रही है कि अच्छे उम्मीदवारों को मैदान में उतारा जाए ताकि लोगों की रोजमर्रा की समस्याओं को दूर कर सकें. मुंबई के लोगों ने 2014 के लोकसभा चुनाव में हमें तीन लाख वोट दिया था.