महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस सरकार में मंत्री और बीजेपी नेता नितेश राणे ने एक बार फिर समुदाय विशेष के खिलाफ गलत बयानबाजी कर राजनीतिक पारा बढ़ा दिया है. इस बार नितेश राणे ने बेहद विवादास्पद टिप्पणी करते हुए कहा है- 'कोई भी हरे सांप आपकी तरफ गंदी नजर से देखा नहीं सकता.'

नितेश राणे मुंबई के वसई में महानगरपालिका चुनाव का प्रचार करते हुए एक जनसभा को संबधित कर रहे थे. इस दौरान उन्होंने कहा, "कोई भी हिंदू समाज की तरफ गंदी नजर से देख नहीं सकता. इतनी ताकत से आपके साथ खड़े रहेंगे. हिंदुओं के त्योहार में कोई भी मस्ती करने कोशिश करेगा तो वापस शुक्रवार को सरेंडर नहीं कर पाएगा. इतनी गारंटी है."

'महाराष्ट्र सरकार हिंदुत्ववादी सोच वाली'- नितेश राणे

इतना ही नहीं, नितेश राणे ने आगे कहा, "कोई भी हरा सांप आपकी तरफ गंदी नजर से देखा नहीं सकता. इतनी ताकत हम आपके पीछे खड़ी कर देंगे. महाराष्ट्र की सरकार हिंदुत्ववादी सोच वाली है. हमारे मुख्यमंत्री हिंदूत्ववादी सोच वाले हैं. यहां का मेयर भी हिंदुत्ववादी सोचवाला ही होगा. आई लव महादेव वाले को जिताना है."

'जय श्रीराम बोलने वाला ही होगा मेयर'- नितेश राणे

बेहद विवादित टिप्पणी करते हुए बीजेपी नेता और मंत्री नितेश राणे ने कहा, "जय श्रीराम बोलने वाला ही हमें शहर में दिखाई देना चाहिए. बाकी 'सर तन से जुदा वाले, आई लव मोहम्मद' वालों को उनके पाकिस्तान में बैठे अब्बा के पास भेजना है. इधर से उन्हें साफ कर देना है. इसलिए आपको हिंदू समाज बनाकर एकजुट रहना पड़ेगा."

'यह किसी के अब्बा का पाकिस्तान नहीं'- नितेश राणे

इससे पहले भी नितेश राणे ऐसे ही बेतुकी बयानबाजी कर बार-बार सुर्खियों में आते रहे हैं. कुछ दिन पहले ही उद्धव और राज ठाकरे पर निशाना साधते हुए नितेश राणे ने कहा था, "ठाकरे भाइयों को वोट देने का मतलब होगा पाकिस्तान में बैठे उनके अब्बा को वोट देना." उनका कहना था, "हिन्दू समाज को हमें सुरक्षित रखना है. यह हमारा हिन्दू राष्ट्र है. किसी के अब्बा का पाकिस्तान नहीं है. मुंबई का मेयर मराठी ही होगा. हिन्दू ही होगा और मुंबईकरों के आशीर्वाद से महायुति का होगा."