महाराष्ट्र में गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी पर बड़ा खुलासा, 1200 से ज्यादा सिलेंडर जब्त

महाराष्ट्र में गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी को लेकर बड़े आंकड़े सामने आए हैं. राज्य भर में चलाए गए अभियान में सैकड़ों नहीं, बल्कि हजारों सिलेंडरों की जांच की गई और बड़ी मात्रा में जब्ती हुई. यह कार्रवाई जनवरी से 15 मार्च के बीच की गई, जिसमें प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए अवैध कारोबार पर शिकंजा कसा.

सतर्कता दस्तों ने इस दौरान कुल 2,129 जगहों पर निरीक्षण किया. जांच के दौरान 1,208 गैस सिलेंडर जब्त किए गए. इन सिलेंडरों की कुल कीमत ₹33,66,411 बताई जा रही है.

इतना ही नहीं, इस पूरे मामले में 23 केस दर्ज किए गए हैं और 18 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है. अधिकारियों का कहना है कि आगे भी इस तरह के अभियान जारी रहेंगे ताकि कालाबाजारी पर पूरी तरह रोक लगाई जा सके.

मुंबई के वर्ली में बड़ा अभियान

मुंबई के वर्ली इलाके में भी एक बड़ा छापा मारा गया. यहां से एचपी गैस के 6 भरे हुए और 58 खाली 5 किलो वाले सिलेंडर बरामद हुए. इसके अलावा सुपर गैस के 64 भरे हुए 4 किलो के और 19 भरे हुए 12 किलो के सिलेंडर भी जब्त किए गए.

वहीं अलग-अलग साइज के 25 खाली सिलेंडर भी मिले. जांच में सामने आया कि इन सिलेंडरों को अवैध तरीके से दोबारा भरा जा रहा था और फिर ज्यादा दामों पर बेचने की तैयारी थी.

भिवंडी में गोदाम पर छापा

भिवंडी के कामतघर इलाके में एक अवैध गोदाम पर संयुक्त टीम ने छापा मारा. इस कार्रवाई में राशनिंग विभाग और नागरिक आपूर्ति से जुड़े अधिकारियों ने मिलकर बड़ा ऑपरेशन चलाया था.

ऑपरेशन के दौरान यहां से गैस सिलेंडरों से भरा एक ट्रक और तीन टेम्पो भी जब्त किए गए. कुल 330 सिलेंडर बरामद हुए, जिनमें 56 भरे हुए और 274 खाली थे.

अधिकारियों के मुताबिक, ये सिलेंडर बाजार में महंगे दामों पर बेचने के लिए जमा किए गए थे. फिलहाल मामले की जांच जारी है और आगे और गिरफ्तारियां हो सकती हैं.