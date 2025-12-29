BMC चुनाव: किरीट सोमैया के बेटे, राहुल नार्वेकर के रिश्तेदार सहित 70 को BJP ने दिया टिकट
BJP Candidate List BMC Election 2026: मुंबई महानगर पालिका (BMC) चुनावों के लिए नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख 30 दिसंबर है. राजनीतिक दलों ने AB फॉर्म बांटना शुरू कर दिया है.
मुंबई महानगर पालिका (BMC) चुनाव के लिए बीजेपी की तरफ से अब तक 70 उम्मीदवारों को AB फॉर्म दिया गया है. बीजेपी के पूर्व विधायक आरके पुरोहित के बेटे आकाश पुरोहित, बीजेपी के पूर्व पार्षद के बेटे तेजिंदर सिंह तिवाना और किरीट सोमैया के बेटे नील सोमैया को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है. इसके अलावा बीजेपी के पूर्व विधायक विनोद घोसालकर की बहू तेजस्वी घोसालकर को भी मैदान में उतारा है. तेजस्वी के पति अभिषेक घोसालकर की फरवरी 2024 में फेसबुक लाइल के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर राहुल नार्वेकर के भाई मकरंद नार्वेकर और भाभी हर्षिता नार्वेकर पर भी बीजेपी ने भरोसा जताया है.
किसे कहां से दिया टिकट
वार्ड नंबर 2 – तेजस्वी घोसालकर
वार्ड नंबर 7 – गणेश खणकर
वार्ड नंबर 10 – जितेंद्र पटेल
वार्ड नंबर 13 – राणी त्रिवेदी
वार्ड नंबर 14 – सीमा शिंदे
वार्ड नंबर 15 – जिग्ना शाह
वार्ड नंबर 16 – श्वेता कोरगावकर
वार्ड नंबर 17 – शिल्पा सांगोरे
वार्ड नंबर 19 – दक्षता कवठणकर
वार्ड नंबर 20 – बाळा तावडे
वार्ड नंबर 23 – शिवकुमार झा
वार्ड नंबर 24 – स्वाती जैस्वाल
वार्ड नंबर 25 – निशा परुळेकर
वार्ड नंबर 31 – मनिषा यादव
वार्ड नंबर 36 – सिद्धार्थ शर्मा
वार्ड नंबर 37 – प्रतिभा शिंदे
वार्ड नंबर 43 – विनोद मिश्रा
वार्ड नंबर 44 – संगीता ग्यानमुर्ती शर्मा
वार्ड नंबर 46 – योगिता कोळी
वार्ड नंबर 47 – तेजिंदर सिंह तिवाना
वार्ड नंबर 52 – प्रीती साटम
वार्ड नंबर 57 – श्रीकला पिल्ले
वार्ड नंबर 58 – संदीप पटेल
वार्ड नंबर 59 – योगिता दाभाडकर
वार्ड नंबर 60 – सयाली कुलकर्णी
वार्ड नंबर 63 – रुपेश सावरकर
वार्ड नंबर 68 – रोहन राठोड
वार्ड नंबर 69 – सुधा सिंह
वार्ड नंबर 70 – अनिश मकवानी
वार्ड नंबर 72 – ममता यादव
वार्ड नंबर 74 – उज्ज्वला मोडक
वार्ड नंबर 76 – प्रकाश मुसळे
वार्ड नंबर 84 – अंजली सामंत
वार्ड नंबर 85 – मिलिंद शिंदे
वार्ड नंबर 87 – महेश पारकर
वार्ड नंबर 97 – हेतल गाला
वार्ड नंबर 99 – जितेंद्र राऊत
वार्ड नंबर 100 – स्वप्ना म्हात्रे
वार्ड नंबर 103 – हेतल गाला मार्वेकर
वार्ड नंबर 104 – प्रकाश गंगाधरे
वार्ड नंबर 105 – अनिता वैती
वार्ड नंबर 106 – प्रभाकर शिंदे
वार्ड नंबर 107 – नील सोमय्या
वार्ड नंबर 108 – दिपिका घाग
वार्ड नंबर 111 – सारिका पवार
वार्ड नंबर 116 – जागृती पाटील
वार्ड नंबर 122 – चंदन शर्मा
वार्ड नंबर 126 – अर्चना भालेराव
वार्ड नंबर 127 – अलका भगत
वार्ड नंबर 129 – अश्विनी मते
वार्ड नंबर 135 – नवनाथ बन
वार्ड नंबर 144 – बबलू पांचाळ
वार्ड नंबर 152 – आशा मराठे
वार्ड नंबर 154 – महादेव शिगवण
वार्ड नंबर 172 – राजश्री शिरोडकर
वार्ड नंबर 174 – साक्षी कनोजिया
वार्ड नंबर 185 – रवी राजा
वार्ड नंबर 190 – शितल गंभीर देसाई
वार्ड नंबर 195 – राजेश कांगणे (वर्ली मतदारसंघ)
वार्ड नंबर 196 – सोनाली सावंत
वार्ड नंबर 200 – संदीप पानसांडे
वार्ड नंबर 205 – वर्षा गणेश शिंदे
वार्ड नंबर 207 – रोहिदास लोखंडे
वार्ड नंबर 214 – अजय पाटील
वार्ड नंबर 215 – संतोष ढोले
वार्ड नंबर 218 – स्नेहल तेंडुलकर
वार्ड नंबर 219 – सन्नी सानप
वार्ड नंबर 221 – आकाश पुरोहित
वार्ड नंबर 226 – मकरंद नार्वेकर
वार्ड नंबर 227 – हर्षिता नार्वेकर
