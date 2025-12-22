UP में कांग्रेस अकेले लड़ेगी विधानसभा का चुनाव? पार्टी प्रभारी अविनाश पांडे ने साफ किया रुख

कांग्रेस महासचिव और उत्तर प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे ने सोमवार (22 दिसंबर) को कहा कि उनकी पार्टी राज्य की सभी 403 विधानसभा सीट पर चुनाव की तैयारी कर रही है. उत्तर प्रदेश में वर्ष 2027 की शुरुआत में विधानसभा चुनाव होने की संभावना है. मुंबई में कांग्रेस के उत्तर भारतीय प्रकोष्ठ द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम के मौके पर मीडियाकर्मियों के साथ अनौपचारिक बातचीत में अविनाश पांडे और उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि राज्य भर में जमीनी स्तर पर तैयारी शुरू हो गई है.

अविनाश पांडे ने कहा, ‘‘कांग्रेस ने अब तक लगभग 1.69 लाख बूथ-स्तरीय एजेंट (बीएलए) नियुक्त किए हैं, जो लगभग सभी मतदान केंद्रों पर विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की कवायद के तहत मतदाता सत्यापन के कार्य में लगे हुए हैं, जबकि प्रदेश में लगभग दो लाख पार्टी कार्यकर्ताओं को रजिस्टर्ड और प्रशिक्षित किया गया है.

'यूपी में अगले दो महीने में कांग्रेस करेगी 17 सभाएं'

उन्होंने बताया कि जनवरी से अगले दो महीनों में पूरे उत्तर प्रदेश में 17 से अधिक सार्वजनिक सभाएं आयोजित की जाएंगी.पांडे ने कहा, ‘‘उत्तर प्रदेश में खुद को मजबूती से स्थापित किए बिना कांग्रेस केंद्र की सत्ता में वापसी नहीं कर सकती.'' गठबंधन के सवाल पर पांडे ने कहा कि अभी कोई फैसला करना जल्दबाजी होगी, हालांकि उन्होंने कहा कि पार्टी सभी सीट पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है.

विधानसभा चुनाव में सरकार बदल देंगे- अजय राय

वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले अजय राय ने दावा किया कि प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच मतभेद हैं. उन्होंने कहा, ‘‘हम पहले ही लोकसभा चुनाव में भाजपा को हार का स्वाद चखा चुके हैं और अब विधानसभा चुनाव में सरकार बदल देंगे.''

BJP के वादों की पोल खुल गई-अजय राय

अजय राय ने आरोप लगाया कि भाजपा के वादों की पोल खुल गई है और लोग अब पैसे के लिए भी पार्टी का समर्थन नहीं करेंगे. उत्तर प्रदेश में कफ सिरप विवाद से जुड़े सवाल पर उन्होंने आरोप लगाया कि कोडीन आधारित सिरप बेचने वाले व्यापारियों को भाजपा का संरक्षण प्राप्त है. आगामी बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) चुनावों का जिक्र करते हुए पांडे ने कहा कि भाजपा और अन्य पार्टियों के विपरीत कांग्रेस मुंबई में उत्तर भारतीयों को सबसे अधिक सम्मान देती है.