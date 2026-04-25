सागर: खदान में नहाने गए 7 दोस्तों में 3 की डूबकर मौत, SDRF ने रेस्क्यू कर निकाले शव

मध्य प्रदेश के सागर जिले के बहेरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम गुड़ा के पास स्थित एक क्रेशर की खदान में नहाने गए युवकों के साथ बड़ा हादसा हो गया. पानी में नहाते समय 3 युवक डूब गए. साथियों ने उन्हें डूबते देखा तो तुरंत बचाने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो सके.

बताया जा रहा है कि सात दोस्त नहाने गए थे. शुक्रवार (24 अप्रैल) को हुए इस हादसे के बाद घटनास्थल पर क्षेत्रीय विधायक प्रदीप लारिया पहुंचे और शोक जताया.

प्रशासन की द्वारा जारी है रेस्क्यू अभियान

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन मौके पर पहुंचा और शुक्रवार की रात में ही रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया. एसडीआरएफ (SDRF) टीम को भी बुलाया गया, जिसने सर्चिंग के दौरान अब तक एक युवक का शव बरामद कर लिया है. मृतक की पहचान अभिषेक उर्फ अध्धा (20 वर्ष) निवासी कैंट क्षेत्र के रूप में हुई है. वहीं उसके दो साथी तनिश कोरी (19 वर्ष) और तेजराम पटेल (20 वर्ष) अभी भी लापता हैं. आज शनिवार (25 अप्रैल) को दुबारा एसडीआरएफ और प्रशासन ने सर्चिंग शुरू की. इसमें तनीश कोरी और तेजराम पटेल के शव मिले. बताया जा रहा है कि घटना के समय कुल 07 युवक मौके पर मौजूद थे, जिनमें से 3 पानी में डूब गए. प्रशासन द्वारा रेस्क्यू अभियान लगातार जारी है और लापता युवकों की तलाश की जा रही है.

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प्रभावित परिवार को दी जाएगी आर्थिक सहायता

सीएम मोहन यादव ने सोशल मीडिया पर लिखा कि सागर जिले के थाना बहेरिया के अंतर्गत गुड़ा ग्राम में युवकों के तालाब में डूबने का समाचार अत्यंत दुखद है. तीन में से एक युवक का शव निकाला गया है, जबकि शेष दो युवकों की तलाश एसडीआरएफ की टीम कर रही है. मेरी संवेदनाएं शोकाकुल परिवारों के साथ हैं. शासन की ओर से प्रभावित परिवारों को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करने के निर्देश दिये है. ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत को अपने श्रीचरणों में स्थान दें और परिजनों को यह अपार दुःख सहने की शक्ति प्रदान करें.

सात दोस्त गए थे नहाने तीन डूबे

तहसीलदार राहुल गौंड ने बताया कि 7 दोस्त नहाने यहां आए थे. इनमें से तीन डूब गए थे. इनमें से एक का शव मिला है. बाकी की तलाश की जा रही है. मृतक के परिजनों को 4 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी.

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