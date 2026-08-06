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हिंदी न्यूज़राज्यमध्य प्रदेशरीवा में कट्टे संग धमकी का वीडियो वायरल, 8 राउंड फायरिंग का भी दावा

रीवा में कट्टे संग धमकी का वीडियो वायरल, 8 राउंड फायरिंग का भी दावा

MP News In Hindi: रीवा जिले में सोशल मीडिया पर अवैध हथियारों की खुलेआम नुमाइश लगातार बढ़ती जा रही है. ऐसी ही एक 8 राउंड फायरिंग का वीडियो भी इंस्टाग्राम पर वायरल हो रही है.

Written By : पंकज मिश्रा, रीवा |  Updated at : 06 Aug 2026 12:23 PM (IST)
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मध्य प्रदेश के रीवा जिले में सोशल मीडिया पर अवैध हथियारों की खुलेआम नुमाइश का मामला एक बार फिर सुर्खियों में है. इंस्टाग्राम पर वायरल हो रहे एक अकाउंट ने न केवल कट्टे के साथ धमकी भरा वीडियो साझा किया, बल्कि इसके बाद कथित तौर पर 8 राउंड फायरिंग का वीडियो भी अपलोड कर दिया. इतना ही नहीं, उसी अकाउंट पर चलती बाइक पर खड़े होकर खतरनाक स्टंट करने के कई वीडियो भी सामने आए हैं. इन वीडियो के वायरल होने के बाद पुलिस की कार्यप्रणाली और कानून-व्यवस्था को लेकर सवाल उठने लगे हैं.

वायरल वीडियो में एक युवक कैमरे के सामने यह कहते हुए दिखाई देता है कि, 'बात-बात में कट्टा चल जाता है रीवा शहर में.' इसके बाद इंस्टाग्राम अकाउंट पर लगातार ऐसे वीडियो पोस्ट किए गए, जिनमें कथित तौर पर फायरिंग की जा रही है. दावा किया जा रहा है कि युवक ने आठ राउंड फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किया, जिसे बड़ी संख्या में लोग देख चुके हैं.

अकाउंट पर सड़क किनारे खतरनाक स्टंट के भी वीडियो अपलोड

वीडियो में दिखाई देने वाले युवक की पहचान राज उर्फ रॉक, निवासी करहिया के रूप में बताई जा रही है. हालांकि पुलिस ने अभी तक आधिकारिक तौर पर उसकी पहचान की पुष्टि नहीं की है. पुलिस का कहना है कि वायरल वीडियो, संबंधित इंस्टाग्राम अकाउंट और उसमें दिखाई देने वाले व्यक्ति की पहचान का सत्यापन किया जा रहा है. जांच पूरी होने के बाद ही वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी.

मामला केवल हथियारों की नुमाइश तक सीमित नहीं है. इसी इंस्टाग्राम अकाउंट पर सड़क पर किए गए खतरनाक स्टंट के कई वीडियो भी अपलोड किए गए हैं. वायरल फुटेज में युवक तेज रफ्तार से चल रही बाइक की सीट पर खड़ा होकर स्टंट करता दिखाई देता है. इस दौरान सड़क पर अन्य वाहन भी गुजर रहे हैं, जिससे किसी बड़े हादसे की आशंका साफ नजर आती है. ऐसे स्टंट न केवल मोटर वाहन अधिनियम का उल्लंघन हैं, बल्कि आम लोगों की जान को भी खतरे में डालते हैं.

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जिले में अवैध हथियारों की बरामदगी, फायरिंग की कई घटनाएं सामने

रीवा जिले में अवैध हथियारों की समस्या पहले से ही पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई है. पिछले कुछ समय में जिले के अलग-अलग क्षेत्रों से अवैध हथियारों की बरामदगी, फायरिंग और गोलीबारी की कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं. ऐसे माहौल में सोशल मीडिया पर हथियारों का खुलेआम प्रदर्शन और फायरिंग के वीडियो साझा करना कानून-व्यवस्था के लिए गंभीर चिंता का विषय माना जा रहा है.

पुलिस अधिकारियों का मानना है कि सोशल मीडिया पर हथियारों और खतरनाक स्टंट का महिमामंडन युवाओं को गलत दिशा में प्रेरित करता है. ऐसे वीडियो अपराध और लापरवाही को बढ़ावा देते हैं, इसलिए पुलिस इन मामलों को गंभीरता से ले रही है. जांच के दौरान यह भी देखा जाएगा कि वीडियो में इस्तेमाल किया गया हथियार वास्तविक है या नहीं, फायरिंग की घटना कब और कहां हुई तथा वीडियो अपलोड करने वाला व्यक्ति कौन है.

रीवा पुलिस अधीक्षक को विशेष अभियान चलाने के निर्देश

गौरतलब है कि रीवा पुलिस अधीक्षक पहले ही जिले के सभी थाना प्रभारियों को अवैध हथियारों के खिलाफ विशेष अभियान चलाने और सोशल मीडिया पर हथियारों का प्रदर्शन करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई के निर्देश दे चुके हैं. पुलिस फिलहाल वायरल वीडियो और इंस्टाग्राम अकाउंट की तकनीकी जांच कर रही है. यदि जांच में वीडियो और हथियार वास्तविक पाए जाते हैं तो संबंधित युवक के खिलाफ अवैध हथियार रखने, सार्वजनिक सुरक्षा को खतरे में डालने, मोटर वाहन अधिनियम के उल्लंघन तथा अन्य प्रासंगिक धाराओं के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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Published at : 06 Aug 2026 12:23 PM (IST)
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