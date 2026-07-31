रीवा: हत्या का शक, 20 दिन बाद कब्र खोदकर निकाला गया शव

मध्य प्रदेश के रीवा जिले से एक ऐसा हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जिसने इलाके में सनसनी फैला दी है. यहां 20 दिन पहले दफनाए गए एक व्यक्ति के शव को पुलिस ने कब्र खोदकर बाहर निकलवाया है. दरअसल, मृतक के परिजनों ने मौत को संदिग्ध बताते हुए हत्या की आशंका जताई और पोस्टमार्टम कराने की मांग की थी. प्रशासन ने वैधानिक प्रक्रिया पूरी कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. अब पुलिस और परिजनों की निगाहें रिपोर्ट पर टिकी हैं.

क्या है पूरा मामला?

यह पूरा मामला रीवा के बिछिया थाना क्षेत्र के कुठुलिया मोहल्ले का है. जानकारी के अनुसार 42 वर्षीय मोहम्मद लुकमान की 9 और 10 जुलाई की दरमियानी रात अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद मौत हो गई थी.

उस समय परिवार ने इसे सामान्य मृत्यु (हार्ट अटैक या बीमारी) माना और बिना किसी पुलिस कार्रवाई या पोस्टमार्टम के शव को पैतृक गांव बैकुण्ठपुर स्थित कब्रिस्तान में धार्मिक रीति-रिवाजों के अनुसार दफना दिया था.

MP में ChatGPT से सामूहिक नकल, यूनिवर्सिटी ने रोका रिजल्ट

20 दिन बाद क्यों गहराया शक?

दफनाने के करीब 20 दिन बाद, मृतक के परिजनों के मन में कुछ घटनाओं को लेकर संदेह पैदा हुआ. उनका कहना है कि लुकमान की मौत के समय परिस्थितियां सामान्य नहीं थीं. उन्हें आशंका है कि उसकी मौत स्वाभाविक नहीं, बल्कि किसी साजिश या हत्या का परिणाम हो सकती है. इसी संदेह के चलते परिजन बिछिया थाने पहुंचे और पुलिस से मामले की जांच कर शव का पोस्टमार्टम कराने की गुहार लगाई.

कब्र से निकाला गया शव, भाई ने क्या कहा?

शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मामले की गंभीरता को समझा. सक्षम अधिकारी (SDM) से अनुमति प्राप्त करने के बाद, पुलिस और प्रशासन की मौजूदगी में बैकुण्ठपुर कब्रिस्तान में कब्र की खुदाई कर शव को बाहर निकाला गया और संजय गांधी अस्पताल (SGMH) पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया.

मृतक के भाई मोहम्मद दाऊद ने कहा, "हमें हत्या की पूरी आशंका है. हालांकि, अभी हम किसी का नाम नहीं ले रहे हैं. एक बार पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाए, तो सच्चाई सामने आ जाएगी और फिर हम आगे की बात करेंगे."

पुलिस का क्या कहना है?

इस मामले पर नगर पुलिस अधीक्षक (CSP) राजीव पाठक ने जानकारी देते हुए बताया कि, "मोहम्मद लुकमान की मृत्यु के बाद परिजनों ने उन्हें दफना दिया था. लेकिन बाद में परिजनों ने शंका व्यक्त की कि मौत के पीछे कुछ और कारण हो सकता है. उनकी लिखित शिकायत और रिक्वेस्ट पर कार्यपालिक मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में कब्र की खुदाई कराई गई है और शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा गया है. पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत का असली कारण स्पष्ट हो पाएगा."

फिलहाल, पुलिस हत्या सहित सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मामले की बारीकी से जांच कर रही है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट ही इस रहस्य से पर्दा उठाएगी कि यह एक सामान्य मौत थी या फिर सोची-समझी हत्या.

इंदौर: महिला की पिटाई में खुलासा, पति नहीं, पूर्व मालिक आरोपी