भोपाल के सबसे सुरक्षित इलाके में IPS अधिकारी से लूट, बदमाशों ने छीना फोन

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के सबसे सुरक्षित इलाकों में से एक माने जाने वाले चार इमली में मंगलवार (23 सितंबर) को आईपीएस अधिकारी से लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया गया.

घटना को लेकर एसीपी उमेश तिवारी ने बताया, "जब अधिकारी सैर पर थे, तभी मोटरसाइकिल सवार कुछ युवकों ने उनका मोबाइल फोन छीन लिया. साइबर जांच सहित सभी स्तरों पर जांच जारी है. जो भी खामियां पाई जाएंगी, उनकी गहन जांच की जाएगी."

आरोपियों की तलाश जारी

उन्होंने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही तत्काल पुलिस की टीमें सक्रिय कर दी गई हैं. क्राइम ब्रांच और लोकल थानों की टीमें सर्चिंग और अज्ञात आरोपियों की तलाश में लगाई गई हैं. हम सभी बिंदुओं पर जांच करवा रहे हैं. सीसीटीवी और भी जो साइबर तरीके हो सकते हैं उसके हिसाब से हम जांच कर रहे हैं.

रात को टहलने निकले थे अधिकारी

एसीपी ने आगे बताया कि आईपीएस अधिकारी रात को टहलने निकले थे. उसी दौरान दो से तीन युवक आए और उनका मोबाइल फोन छीन लिया. उनको ढूंढने के लिए पुलिस तंत्र पूरी तरह से एक्टिव कर दिया गया है.

'की जाएगी उचित कार्रवाई'

पुलिस अधिकारी ने कहा कि घटना को लेकर जो भी कमी पाई जाएगी उसको लेकर उचित कार्रवाई की जाएगी. साथ ही मामले को लेकर जैसे ही कोई अपडेट मिलेगा आगे की जानकारी दे दी जाएगी.

