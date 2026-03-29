इंस्टाग्राम पर लाइव आकर दोस्तों को दी 'फ्लाइंग किस', फिर उठाया खौफनाक कदम, देखते रह गए दोस्त

मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में एक युवक ने इंस्टाग्राम पर लाइव आने के बाद आत्महत्या कर ली. पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी. यह घटना सोशल मीडिया के बढ़ते दुरुपयोग और मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दे पर एक बार फिर चिंता पैदा करती है. अधिकारियों के अनुसार यह घटना शुक्रवार रात जिले के देहात थाना क्षेत्र में हुई. मनोज रजक (22) नामक युवक के आखिरी पलों का करीब 14 मिनट का वीडियो भी सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया.

देहात थाना प्रभारी विकास यादव ने बताया कि युवक ने लाइव चैट के दौरान अपने दोस्तों का हाथ हिलाकर अभिवादन किया और उन्हें 'फ्लाइंग किस' दी. इसके बाद उसने छत के पंखे से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली. पूरी घटना लाइव स्ट्रीम होती रही और उसके दोस्त इसे देखते रहे.

मां का निधन, पिता के पुनर्विवाह के बाद अलग रहता था

स्थानीय लोगों के अनुसार मनोज की मां का पहले ही निधन हो चुका था. पिता के पुनर्विवाह के बाद वह किराये के कमरे में अलग रहता था. वह पेशे से प्लंबर था और अपने कमरे से रेडीमेड कपड़ों की बिक्री भी करता था. उसके दोस्तों ने उसे शालीन स्वभाव का बताया.

दोस्त देर से पहुंचे, तब तक हो चुकी थी मौत

मनोज के मित्र शुभम रजक ने बताया कि इंस्टाग्राम पर उसे फंदे से लटका देख वे रात करीब साढ़े दस बजे उसके कमरे पहुंचे, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी. दोस्तों ने तुरंत पुलिस को सूचित किया और मनोज को नीचे उतारने की कोशिश की, लेकिन वह पहले ही दम तोड़ चुका था.

सुसाइड नोट नहीं मिला

पुलिस ने बताया कि मौके से कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है. इससे यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि आखिर मनोज ने यह कदम क्यों उठाया. क्या वह किसी मानसिक दबाव में था, या फिर कोई अन्य कारण था, यह जांच से ही स्पष्ट हो पाएगा.

मोबाइल जब्त, सोशल मीडिया की जांच जारी

अधिकारी ने कहा कि पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है. युवक का मोबाइल फोन जब्त कर लिया गया है और उसकी सोशल मीडिया गतिविधियों की जांच की जा रही है. पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या मनोज के सोशल मीडिया अकाउंट पर कोई ऐसी पोस्ट या मैसेज है जो उसकी मानसिक स्थिति को दर्शाता हो. इस मामले की जांच जारी है.