हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warचैत्र नवरात्रि 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमध्य प्रदेशइंस्टाग्राम पर लाइव आकर दोस्तों को दी 'फ्लाइंग किस', फिर उठाया खौफनाक कदम, देखते रह गए दोस्त

इंस्टाग्राम पर लाइव आकर दोस्तों को दी 'फ्लाइंग किस', फिर उठाया खौफनाक कदम, देखते रह गए दोस्त

Shivpuri News In Hindi: मध्य प्रदेश के शिवपुरी में मनोज रजक नामक 22 वर्षीय युवक ने इंस्टाग्राम पर लाइव आकर आत्महत्या कर ली. मां की मृत्यु और पिता के पुनर्विवाह के बाद वह अकेला रहता था.

By : पीटीआई- भाषा | Edited By: जतिन राय | Updated at : 29 Mar 2026 11:37 AM (IST)
Preferred Sources

मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में एक युवक ने इंस्टाग्राम पर लाइव आने के बाद आत्महत्या कर ली. पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी. यह घटना सोशल मीडिया के बढ़ते दुरुपयोग और मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दे पर एक बार फिर चिंता पैदा करती है. अधिकारियों के अनुसार यह घटना शुक्रवार रात जिले के देहात थाना क्षेत्र में हुई. मनोज रजक (22) नामक युवक के आखिरी पलों का करीब 14 मिनट का वीडियो भी सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया.

देहात थाना प्रभारी विकास यादव ने बताया कि युवक ने लाइव चैट के दौरान अपने दोस्तों का हाथ हिलाकर अभिवादन किया और उन्हें 'फ्लाइंग किस' दी. इसके बाद उसने छत के पंखे से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली. पूरी घटना लाइव स्ट्रीम होती रही और उसके दोस्त इसे देखते रहे.

 मां का निधन, पिता के पुनर्विवाह के बाद अलग रहता था

स्थानीय लोगों के अनुसार मनोज की मां का पहले ही निधन हो चुका था. पिता के पुनर्विवाह के बाद वह किराये के कमरे में अलग रहता था. वह पेशे से प्लंबर था और अपने कमरे से रेडीमेड कपड़ों की बिक्री भी करता था. उसके दोस्तों ने उसे शालीन स्वभाव का बताया.

  दोस्त देर से पहुंचे, तब तक हो चुकी थी मौत

मनोज के मित्र शुभम रजक ने बताया कि इंस्टाग्राम पर उसे फंदे से लटका देख वे रात करीब साढ़े दस बजे उसके कमरे पहुंचे, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी. दोस्तों ने तुरंत पुलिस को सूचित किया और मनोज को नीचे उतारने की कोशिश की, लेकिन वह पहले ही दम तोड़ चुका था.

 सुसाइड नोट नहीं मिला

पुलिस ने बताया कि मौके से कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है. इससे यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि आखिर मनोज ने यह कदम क्यों उठाया. क्या वह किसी मानसिक दबाव में था, या फिर कोई अन्य कारण था, यह जांच से ही स्पष्ट हो पाएगा.

 मोबाइल जब्त, सोशल मीडिया की जांच जारी

अधिकारी ने कहा कि पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है. युवक का मोबाइल फोन जब्त कर लिया गया है और उसकी सोशल मीडिया गतिविधियों की जांच की जा रही है. पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या मनोज के सोशल मीडिया अकाउंट पर कोई ऐसी पोस्ट या मैसेज है जो उसकी मानसिक स्थिति को दर्शाता हो. इस मामले की जांच जारी है.

 

और पढ़ें
Published at : 29 Mar 2026 11:37 AM (IST)
Tags :
MP News Shivpuri News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

मध्य प्रदेश
इंस्टाग्राम पर लाइव आकर दोस्तों को दी 'फ्लाइंग किस', फिर उठाया खौफनाक कदम, देखते रह गए दोस्त
इंस्टाग्राम पर लाइव आकर दोस्तों को दी 'फ्लाइंग किस', फिर उठाया खौफनाक कदम, देखते रह गए दोस्त
मध्य प्रदेश
छिंदवाड़ा हादसे में लोगों की जान बचाने वाले पुलिसकर्मियों को मिलेगा इनाम, CM मोहन यादव का ऐलान
छिंदवाड़ा हादसे में लोगों की जान बचाने वाले पुलिसकर्मियों को मिलेगा इनाम, CM मोहन यादव का ऐलान
मध्य प्रदेश
एमपी: छिंदवाड़ा वनमंडल में जहर देकर बाघ को मारा, मुख्य आरोपी सहित 4 लोग गिरफ्तार
एमपी: छिंदवाड़ा वनमंडल में जहर देकर बाघ को मारा, मुख्य आरोपी सहित 4 लोग गिरफ्तार
मध्य प्रदेश
MP News: रतलाम के चिकलाना गांव की अनोखी परंपरा, दशहरे पर दहन की जगह काटी जाती है रावण की नाक
रतलाम के चिकलाना गांव की अनोखी परंपरा, दशहरे पर दहन की जगह काटी जाती है रावण की नाक
Advertisement

वीडियोज

Sansani: 'हूती की इंट्री' से इजरायल में खलबली ! | Iran-israel War | Donald Trump | ABP news
Gujrat News: धमाके से सिहर उठा पूरा इलाका, सिलेंडर फटने से हड़कंप! | Fire News | Rajkot News
Chitra Tripathi: लगातार हमले, फिर भी नहीं झुका ईरान | Iran US Israel War | Trump | Janhit
Iran Israel War: ईरान का बड़ा पलटवार, 24 घंटे में ताबड़तोड़ हमले | Mojtaba | America | Trump
Sandeep Charudhary: 29वें दिन भी जारी है जंग, दुनिया पर संकट भारी! | Seedha Sawal | World War 3
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
अमेरिकी रिपोर्ट में बेनकाब हुआ पाकिस्तान, 15 आतंकी संगठनों को पाल रहे आसिम मुनीर! चौंकाने वाला खुलासा!
US रिपोर्ट में पाकिस्तान बेनकाब, 15 आतंकी संगठनों को पाल रहे आसिम मुनीर, चौंकाने वाला खुलासा
महाराष्ट्र
Maharashtra News: 8वीं पास 'साइबर किंगपिन' गिरफ्तार, 2 साल में खड़ा किया करोड़ों का साम्राज्य, 10 राज्यों में था फैला जाल
8वीं पास 'साइबर किंगपिन' गिरफ्तार, 2 साल में खड़ा किया करोड़ों का साम्राज्य, 10 राज्यों में था फैला जाल
ओटीटी
'धुरंधर' को पछाड़ Netflix पर नंबर 1 बनी ये क्राइम थ्रिलर, 2 घंटे 9 मिनट की फिल्म से सनी देओल भी डरे
2 घंटे 9 मिनट की ये क्राइम थ्रिलर नेटफ्लिक्स पर बनी नंबर 1, ‘धुरंधर’ को छोड़ा पीछे
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
32 जिले...140 विधानसभा सीट, अखिलेश यादव की विशाल रैली आज, दादरी में भरेंगे चुनावी हुंकार
32 जिले...140 विधानसभा सीट, अखिलेश यादव की विशाल रैली आज, दादरी में भरेंगे चुनावी हुंकार
आईपीएल 2026
RCB vs SRH 1st Innings Highlights: पहले ईशान किशन, फिर अनिकेत वर्मा ने बेंगलुरु को धोया; लड़खड़ाने का बाद भी बनाए 201 रन
पहले ईशान किशन, फिर अनिकेत वर्मा ने बेंगलुरु को धोया; लड़खड़ाने का बाद भी बनाए 201 रन
विश्व
Israel US Iran War Live: जंग के बीच पाकिस्तान का नया दावा, कहा- होर्मुज से 20 और जहाजों के निकालने पर सहमत हुआ ईरान
LIVE: जंग के बीच पाकिस्तान का नया दावा, कहा- होर्मुज से 20 और जहाजों के निकालने पर सहमत हुआ ईरान
हेल्थ
Immunotherapy Cancer Treatment: क्या कैंसर से खुद लड़ सकता है हमारा शरीर, जानें कैसे काम करती है इम्यूनोथेरेपी और कब असरदार?
क्या कैंसर से खुद लड़ सकता है हमारा शरीर, जानें कैसे काम करती है इम्यूनोथेरेपी और कब असरदार?
शिक्षा
Teen Study Tips : बच्चों की स्टडी टेबल पर न रखें ये 5 आइटम्स, पढ़ाई पर पड़ता है भारी असर, यहां देखें पूरी लिस्ट
बच्चों की स्टडी टेबल पर न रखें ये 5 आइटम्स, पढ़ाई पर पड़ता है भारी असर, यहां देखें पूरी लिस्ट
ENT LIVE
Akshay Kumar की Bhoot Bangla होगी Postpone?
Akshay Kumar की Bhoot Bangla होगी Postpone?
ENT LIVE
Namit Malhotra की 'रामायण' का सबसे बड़ा अपडेट,हनुमान जयंती पर जारी होगा 'रामायण' का पहला लुक
Namit Malhotra की 'रामायण' का सबसे बड़ा अपडेट,हनुमान जयंती पर जारी होगा 'रामायण' का पहला लुक
ENT LIVE
The Housemaid Review: Amazon Prime की ये फिल्म आपको देगी Thrill का Full Dose
The Housemaid Review: Amazon Prime की ये फिल्म आपको देगी Thrill का Full Dose
ENT LIVE
Chiraiya Review: Divya Dutta छा गईं, Marital Abuse और Social Issue पर कमाल Web Series
Chiraiya Review: Divya Dutta छा गईं, Marital Abuse और Social Issue पर कमाल Web Series
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge ने ₹761 करोड़ के साथ रचा इतिहास, बनी सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म
Dhurandhar: The Revenge ने ₹761 करोड़ के साथ रचा इतिहास, बनी सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म
Embed widget