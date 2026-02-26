मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इंदौर-उज्जैन ग्रीन फील्ड कॉरिडोर को लेकर बड़ा फैसला लिया है. अब यह फोर लेन रोड एलिवेटेड नहीं बल्कि जमीनी स्तर पर बनेगा. सीएम मोहन यादव ने कहा है कि मेट्रोपॉलिटन सिटी इंदौर-उज्जैन भविष्य की दृष्टि से काफी अहम होगा. इस नाते इस प्रोजेक्ट में किसानों के हितों का ख्याल रखा जाएगा और उनके सुझाव के अनुरूप इसे एलिवेटेड की जगह जमीनी स्तर पर बनाया जायेगा.

मुख्यमंत्री ने ये भी भरोसा दिलाया है कि जिन किसानों की जमीन इस प्रोजेक्ट में प्रभावित होगी, उन्हें उचित मुआवजा देने के लिये शासन-प्रशासन प्रतिबद्ध है. सीएम डॉ मोहन यादव बुधवार (25 फरवरी) शाम को उनसे मुलाकात करने आए इंदौर और उज्जैन जिलों के अलग-अलग गांव के किसान प्रतिनिधियों से चर्चा कर रहे थे. उन्होंने किसानों के सुझावों को योजना में शामिल करने का भरोसा दिया.

2 जिलों के 28 गांवों को मिलेगा नया स्वरूप

इंदौर और उज्जैन के किसान प्रतिनिधियों ने इंदौर-उज्जैन ग्रीनफील्ड फोर लेन रोड का निर्माण कार्य किसानों के हित में करने के निर्णय के लिए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का आभार जताया. इस प्रोजेक्ट से 28 गांवों को फायदा होगा. सीएम डॉ. यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम के माध्यम से 2935.15 करोड़ रूपये की परियोजना के तहत क्षेत्रीय विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए 2 जिलों के 28 गांवों को नया स्वरूप और जनसुविधा देने के लिये फोर लेन रोड बनाया जाएगा.

हर टोल प्लाजा पर होंगे जरूरी इंतजाम

इस एडवांस स्ट्रक्चर वाले प्रोजेक्ट के तहत इंदौर-उज्जैन के मध्य 2 जगहों वेस्टर्न रिंग रोड और उज्जैन बदनावर मार्ग क्रॉसिंग पर वृहद जंक्शन का प्रावधान है. परिवहन तेज और सुरक्षित रहे इसके लिये प्रत्येक टोल प्लाजा पर जरूरी प्रबंध भी होंगे. मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा, ''इंदौर-उज्जैन के इस पुराने मार्ग से जानापाव आने-जाने के लिये भी परिवहन होता रहा है. पूर्व के वर्षों में मार्ग के संकुचित होते जाने से जो दुर्घटनाएं होती रही हैं, वह सिलसिला अब थम जायेगा.''

रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की दिशा में ठोस कदम

CM ने आगे कहा, ''किसानों से विचार विमर्श के बाद इस ग्रीन फील्ड फोर लेन मार्ग परियोजना के कार्यों को गति दी जा रही है. गत 20 फरवरी को अनुबंध निष्पादन के बाद इससे संबंधित अन्य प्रक्रिया भी जारी है. आगामी सिंहस्थ महाकुंभ को देखते हुए यह परियोजना बड़ी जनसंख्या को लाभान्वित करेगी. प्रदेश में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत और बेहतर करने की दिशा में इस प्रोजेक्ट को ठोस कदम माना जा रहा है.