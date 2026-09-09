इंदौर: अतिक्रमण हटाने के दौरान हंगामा, एडिशनल DCP को दिया धक्का

इंदौर के साउथ तोड़ा इलाके में बुधवार (9 सितंबर) को नगर निगम की अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई के दौरान जमकर हंगामा हुआ. कार्रवाई का विरोध कर रही भीड़ को नियंत्रित करने पहुंची पुलिस के सामने उस वक्त स्थिति बिगड़ गई, जब भीड़ में मौजूद एक युवक ने एडिशनल डीसीपी दिशेष अग्रवाल को पीछे से धक्का दे दिया. धक्का लगने के बाद अधिकारी का संतुलन बिगड़ा और वे जमीन पर गिर गए. घटना का वीडियो भी सामने आया है.

बताया जा रहा है कि नगर निगम की टीम बड़ी संख्या में कर्मचारियों और भारी मशीनरी के साथ अवैध निर्माण हटाने पहुंची थी. कार्रवाई के दौरान 100 से अधिक निगमकर्मी, 3 पोकलेन और 6 जेसीबी मशीनें मौके पर मौजूद थीं. किसी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए पुलिस के 80 से ज्यादा जवान और अधिकारी भी तैनात किए गए थे.

नगर निगम की कार्रवाई में 6 मकानों के अवैध हिस्से ध्वस्त

नगर निगम की कार्रवाई में करीब 50 शेड और 6 मकानों के अवैध हिस्सों को हटाया गया. इसी दौरान कुछ महिलाओं की पुलिसकर्मियों से बहस हो गई. महिलाओं का कहना था कि नोटिस में उन्हें सुबह 9 बजे तक सामान हटाने का समय दिया गया था. इसी मुद्दे को लेकर मौके पर भीड़ बढ़ने लगी और लोग मोबाइल फोन से वीडियो बनाने लगे.

हालात बिगड़ते देख एडिशनल डीसीपी दिशेष अग्रवाल खुद लोगों को पीछे हटाने पहुंचे. इसी दौरान उनके पीछे खड़े एक युवक ने उन्हें झूमा झटकी करते हुए एडीशनल डीसीपी को धक्का दे दिया. पुलिस ने तुरंत युवक को पकड़ लिया. उसके साथ मौजूद अन्य लोगों को भी हिरासत में लिया गया.

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कार्यवाही में उपद्रव कर रहे 8 लोगों को 151 के तहत किया गिरफ्तार

वही एसीपी विजय चौधरी के अनुसार रावजी बाजार क्षेत्र में निगम की अतिक्रमण मुक्त रिमूवल की कार्यवाही की जा रही थी. पुलिस बल सुबह से ही तैनात था, तभी कार्यवाही के दौरान महिलाओं और पुरुषों के द्वारा उपद्रव किया गया है. तत्काल पुलिस ने स्थिति को काबू में कर 8 उपद्रवी को 151 के तहत गिरफ्तार कर FIR दर्ज कर शासकीय कार्य में बाधा डालने का केस दर्ज सभी आरोपियों के खिलाफ नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जा रही है.

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