Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमध्य प्रदेशइंदौर: अतिक्रमण हटाने के दौरान हंगामा, एडिशनल DCP को दिया धक्का

इंदौर: अतिक्रमण हटाने के दौरान हंगामा, एडिशनल DCP को दिया धक्का

इंदौर के साउथ तोड़ा इलाके में नगर निगम की चल रही अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई में अचानक स्थिति बिगड़ गई और भीड़ में मौजूद एक युवक ने एडिशनल DCP को पीछे से धक्का दे दिया, जिसके बाद 8 लोगों पर कार्यवाई हुई.

Written By : फिरोज खान, इंदौर |  Updated at : 09 Sep 2026 04:55 PM (IST)
Preferred Sources

इंदौर के साउथ तोड़ा इलाके में बुधवार (9 सितंबर) को नगर निगम की अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई के दौरान जमकर हंगामा हुआ. कार्रवाई का विरोध कर रही भीड़ को नियंत्रित करने पहुंची पुलिस के सामने उस वक्त स्थिति बिगड़ गई, जब भीड़ में मौजूद एक युवक ने एडिशनल डीसीपी दिशेष अग्रवाल को पीछे से धक्का दे दिया. धक्का लगने के बाद अधिकारी का संतुलन बिगड़ा और वे जमीन पर गिर गए. घटना का वीडियो भी सामने आया है.

बताया जा रहा है कि नगर निगम की टीम बड़ी संख्या में कर्मचारियों और भारी मशीनरी के साथ अवैध निर्माण हटाने पहुंची थी. कार्रवाई के दौरान 100 से अधिक निगमकर्मी, 3 पोकलेन और 6 जेसीबी मशीनें मौके पर मौजूद थीं. किसी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए पुलिस के 80 से ज्यादा जवान और अधिकारी भी तैनात किए गए थे. 

नगर निगम की कार्रवाई में 6 मकानों के अवैध हिस्से ध्वस्त

नगर निगम की कार्रवाई में करीब 50 शेड और 6 मकानों के अवैध हिस्सों को हटाया गया. इसी दौरान कुछ महिलाओं की पुलिसकर्मियों से बहस हो गई. महिलाओं का कहना था कि नोटिस में उन्हें सुबह 9 बजे तक सामान हटाने का समय दिया गया था. इसी मुद्दे को लेकर मौके पर भीड़ बढ़ने लगी और लोग मोबाइल फोन से वीडियो बनाने लगे. 

हालात बिगड़ते देख एडिशनल डीसीपी दिशेष अग्रवाल खुद लोगों को पीछे हटाने पहुंचे. इसी दौरान उनके पीछे खड़े एक युवक ने उन्हें झूमा झटकी करते हुए एडीशनल डीसीपी को धक्का दे दिया. पुलिस ने तुरंत युवक को पकड़ लिया. उसके साथ मौजूद अन्य लोगों को भी हिरासत में लिया गया.

'सुंदर महिलाओं के शवों से होता है रेप', रीवा के अस्पताल पर कांग्रेस MLA का बयान वायरल 

कार्यवाही में उपद्रव कर रहे 8 लोगों को 151 के तहत किया गिरफ्तार

वही एसीपी विजय चौधरी के अनुसार रावजी बाजार क्षेत्र में निगम की अतिक्रमण मुक्त रिमूवल की कार्यवाही की जा रही थी. पुलिस बल सुबह से ही तैनात था, तभी कार्यवाही के दौरान महिलाओं और पुरुषों के द्वारा उपद्रव किया गया है. तत्काल पुलिस ने स्थिति को काबू में कर 8 उपद्रवी को 151 के तहत गिरफ्तार कर FIR दर्ज कर शासकीय कार्य में बाधा डालने का केस दर्ज सभी आरोपियों के खिलाफ नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जा रही है.

उज्जैन: हनुमान जी की मूर्ति नहीं उठा पाया बुलडोजर, पुजारी बोले- 'मेरे बस की बात नहीं'

Published at : 09 Sep 2026 04:54 PM (IST)
Tags :
Indore News MP News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

मध्य प्रदेश
'सुंदर महिलाओं के शवों से होता है रेप', रीवा के अस्पताल पर कांग्रेस MLA का बयान वायरल 
'सुंदर महिलाओं के शवों से होता है रेप', रीवा के अस्पताल पर कांग्रेस MLA का बयान वायरल 
मध्य प्रदेश
उज्जैन: हनुमान जी की मूर्ति नहीं उठा पाया बुलडोजर, पुजारी बोले- 'मेरे बस की बात नहीं'
उज्जैन: हनुमान जी की मूर्ति नहीं उठा पाया बुलडोजर, पुजारी बोले- 'मेरे बस की बात नहीं'
मध्य प्रदेश
सीहोर में पानी फिल्टर प्लांट से क्लोरीन गैस लीक, 4 अस्पताल में भर्ती
सीहोर में पानी फिल्टर प्लांट से क्लोरीन गैस लीक, 4 अस्पताल में भर्ती
मध्य प्रदेश
राम मंदिर ट्रस्ट CEO: दिग्विजय सिंह ने उठाए सवाल, 'ऐसे व्यक्ति को...'
राम मंदिर: CEO की नियुक्ति पर दिग्विजय सिंह ने उठाए सवाल, क्या बोले?
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: दुआ के जन्मदिन पर चमकी नन्हीं राजकुमारी, दीपिका ने शेयर की खास झलक (09.09.26)
गरबा विवाद पर अमृता फडणीस का बयान
BAPS संतों पर फ्रांस में विवाद क्यों हुआ?
बांकीपुर में PK की जीत, स्टूडेंट प्रोटेस्ट में AK 47, सुपर सीएम Nitish
Akshay Kumar के घर Amitabh Bachchan के कुर्ते पर गिरा 4 गिलास पानी, फिर हुआ ये कांड
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
वेस्ट बैंक पर ब्रिटेन से गहराया विवाद, इजरायल ने UK दूतावास को किया बंद
वेस्ट बैंक पर ब्रिटेन से गहराया विवाद, इजरायल ने UK दूतावास को किया बंद
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'आकाश आनंद के पास अभी भी मौका है...' अशोक सिद्धार्थ का नाम लेकर मायावती का बड़ा बयान
'आकाश आनंद के पास अभी भी मौका है...' अशोक सिद्धार्थ का नाम लेकर मायावती का बड़ा बयान
क्रिकेट
भारत न्यूजीलैंड दौरा: दर्शकों में जबरदस्त उत्साह, अब तक बिक चुके हैं 50000 से अधिक टिकट
दर्शकों में जबरदस्त उत्साह, अब तक बिक चुके हैं 50000 से अधिक टिकट
बॉलीवुड
'हनुमान अंश' के लिए पहली च्वॉइस नहीं थे शोभिनव सत्या, बताया कैसे बने नीम करौली बाबा
'हनुमान अंश' के लिए पहली च्वॉइस नहीं थे शोभिनव सत्या, बताया कैसे बने नीम करौली बाबा
इंडिया
विधानसभा चुनावों के लिए BJP को 1400 करोड़ का चंदा! कांग्रेस को कितना मिला?
विधानसभा चुनावों के लिए BJP को 1400 करोड़ का चंदा! कांग्रेस को कितना मिला?
इंडिया
केजरीवाल पर पवन खेड़ा का पलटवार, बोले- पंजाब ड्रग्स तस्करी में सबसे आगे
केजरीवाल पर पवन खेड़ा का पलटवार, बोले- पंजाब ड्रग्स तस्करी में सबसे आगे
इंडिया
BRICS समिट: दिल्ली एयरपोर्ट का बड़ा अपग्रेड, टर्मिनल-3 का पियर C शुरू
BRICS समिट: दिल्ली एयरपोर्ट का बड़ा अपग्रेड, टर्मिनल-3 का पियर C शुरू
शिक्षा
DU के 91 में से 71 कॉलेजों में हॉस्टल नहीं, हजारों छात्रों को होती है परेशानी
DU के 91 में से 71 कॉलेजों में हॉस्टल नहीं, हजारों छात्रों को होती है परेशानी
ABP NEWS
Viral Video: मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों को मिला तेंदुए वाला 'सरप्राइज'!
Viral Video: मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों को मिला तेंदुए वाला 'सरप्राइज'!
ABP NEWS
Viral Video: रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान तेंदुए ने अधिकारी पर कर दिया हमला!
Viral Video: रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान तेंदुए ने अधिकारी पर कर दिया हमला!
ABP NEWS
Truck Accident: घंटों की मशक्कत के बाद 2 क्रेनों की मदद से निकाला गया ट्रक!
Truck Accident: घंटों की मशक्कत के बाद 2 क्रेनों की मदद से निकाला गया ट्रक!
ABP NEWS
Navneet Rana Crying Video: बाघिन मां से मिलकर खूब रोईं नवनीत राणा, हो गईं वायरल!
Navneet Rana Crying Video: बाघिन मां से मिलकर खूब रोईं नवनीत राणा, हो गईं वायरल!
ABP NEWS
Viral Video: पढ़ाई करने स्कूल में पहुंचा सांप, देखकर छात्रों ने मचाया शोर!
Viral Video: पढ़ाई करने स्कूल में पहुंचा सांप, देखकर छात्रों ने मचाया शोर!
Embed widget