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हिंदी न्यूज़राज्यमध्य प्रदेशसागर शराबकांड में 16 की मौत, CM मोहन यादव सख्त का एक और सख्त फैसला

सागर शराबकांड में 16 की मौत, CM मोहन यादव सख्त का एक और सख्त फैसला

सीएम मोहन यादव ने कहा है कि मध्य प्रदेश में नशे के खिलाफ अभियान चलाने का फैसला लिया गया है. सागर में 16 मौतों के जिम्मेदार लोगों को बख्शा नहीं जाएगा. पुलिस ने अवैध निर्माण पर ध्वस्त किए हैं.

Written By : निमिषा श्रीवास्तव |  Updated at : 11 Sep 2026 12:24 PM (IST)
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मध्य प्रदेश के सागर में जहरीली शराब कांड से अब तक 16 लोगों की मौत हो चुकी है. इस मामले में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सख्त एक्शन लेने के निर्देश दिए हैं. शराबकांड के बाद पुलिस की कार्रवाई मोहन यादव ने कहा, "सागर की घटना में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर हमने प्रशासन से कहा है कि सख्त एक्शन लेना है. ऐसी घटनाएं हम एमपी में बर्दाश्त नहीं करेंगे. प्रशासन ने कल अतिक्रमणकर्ता पर सख्त कार्रवाई की है. इस मामले में कई लोगों पर कार्रवाई करते हुए कई सारे ठोस एक्शन लिए गए हैं."

सीएम मोहन यादव ने आगे कहा, "इनमें से जो सबसे बड़ा अपराधी है, उसका शॉर्ट एनकाउंटर हुआ है. हम किसी भी आदमी को छोड़ने वाले नहीं हैं. राज्य में नशाखोरी के खिलाफ भी अभियान चलाएंगे और इस घटना में जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कठोरता से काम करेंगे."

यह भी पढ़ें: सागर शराब कांड: दिग्विजय सिंह ने SP को घेरा, लगाया बड़ा आरोप

32 लोगों का इलाज जारी, एक की हालत गंभीर

जानकारी के लिए बता दें कि सागर में जहरीली शराब से करीब 50 लोग प्रभावित हुए थे. मरने वालों का आंकड़ा गुरुवार (10 सितंबर) को बढ़कर 16 हो गया है, जबकि शराब पीने के बाद बीमार पड़े करीब 32 लोगों का इलाज अलग-अलग अस्पतालों में चल रहा है. इनमें से एक की हालत गंभीर है. जिलाधिकारी प्रतिभा पाल की ओर से मौतों की संख्या की आधिकारिक पुष्टि की गई है.

सागर पुलिस ने शराबकांड में अब तक 30 आरोपियों को पहचाने जाने की बात कही है, जिनमें से 16 को गिरफ्तार कर लिया गया है. वहीं, मुख्यमंत्री मोहन मोहन यादव ने घटना की न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं. उन्होंने स्वीकार किया कि सागर जिले में जहरीली शराब बनाई जा रही थी. 

शराबकांड में शामिल थी ललितपुर की गैंग 

सागर के एसपी अनुराग सुजानिया ने कहा कि उत्तर प्रदेश के ललितपुर के एक गिरोह का सदस्य रवि लखेड़ा जिले में कथित तौर पर जहरीली शराब बनाने में शामिल था. सागर और ललितपुर की सीमा मिलती है. अनुराग सुजनिया ने बताया कि ललितपुर के कोतवाली थानाक्षेत्र की गंगापुरम कॉलोनी का रहने वाला लखेड़ा फरार है. वह मूल रूप से उत्तर प्रदेश के महोबा जिले का रहने वाला है, जहां उसके माता-पिता रहते हैं.

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About the author निमिषा श्रीवास्तव

निमिषा श्रीवास्तव ने लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन करने के बाद माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर्स की डिग्री ली है. इनको पत्राकारिता के क्षेत्र  में 5 साल से ज्यादा का अनुभव है. इस दौरान निमिषा ने राजनीति, क्राइम, पॉलिटिकल एनालिसिस और इलेक्शन रीसर्च पर काम किया है. अभी निमिषा एबीपी लाइव में स्टेट्स सेक्शन में बतौर शिफ्ट हेड अपनी सेवाएं दे रही हैं. निमिषा इतिहास और साहित्य की किताबों में रुचि रखती हैं और खबरों से हटकर भी लिखना पसंद करती हैं. 
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Published at : 11 Sep 2026 12:24 PM (IST)
Tags :
Sagar News MP News MOHAN YADAV
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