ब्रिक्स समिट 2026गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमध्य प्रदेशमध्य प्रदेश के धार में शौचालय में हुई 22 बच्चों की क्लास, फोटो वायरल

मध्य प्रदेश के धार में शौचालय में हुई 22 बच्चों की क्लास, फोटो वायरल

एमपी के कुक्षी विधानसभा के टाणा गांव में सरकारी स्कूल के 22 मासूम बच्चों को शौचालय में बिठाकर पढ़ाया जा रहा था, जिसकी तस्वीरे सोशल मीडिया पर वायरल होते ही प्रशासन ने उन्हें मकान में शिफ्ट किया.

Written By : साबिर खान, धार |  Updated at : 11 Sep 2026 10:44 PM (IST)
Preferred Sources

मध्य प्रदेश के धार जिले से शिक्षा विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है. कुक्षी विधानसभा क्षेत्र के टाणा गांव में सरकारी स्कूल के 22 मासूम बच्चों को शौचालय में बिठाकर पढ़ाया जा रहा था. इस मामले की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल होते ही प्रशासन में हड़कंप मच गया. घटना ने इलाके की शिक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं.

स्कूल का भवन जर्जर होने के चलते शौचालय में पढ़ाया

धार जिले के कुक्षी विधानसभा क्षेत्र के ग्राम टाणा स्थित शासकीय प्राथमिक स्कूल में बच्चों को स्कूल परिसर में बने नए बालिका शौचालय के अंदर बिठाकर पढ़ाने की तस्वीर सामने आई है. बताया जा रहा है कि स्कूल का पुराना भवन पूरी तरह जर्जर हो चुका है और उसकी छत कभी भी गिर सकती है. इसी वजह से बच्चों को सुरक्षित जगह उपलब्ध कराने के बजाय कभी भिलट देव मंदिर तो कभी शौचालय में बैठाकर पढ़ाया जा रहा था.

सागर शराब कांड के आरोपी का शॉर्ट एनकाउंटर, पैर में लगी गोली

सीएम के संभावित दौरे के चलते बच्चों को मकान में किया शिफ्ट

तस्वीर वायरल होने के बाद ब्लॉक शिक्षा अधिकारी हीरालाल निगवाल और बीआरसी विजय कुमार शुक्ला आनन-फानन में मौके पर पहुंचे. अधिकारियों ने स्थिति का जायजा लिया और पंचनामा तैयार किया. साथ ही जांच रिपोर्ट वरिष्ठ अधिकारियों को भेजने की बात कही गई है.

सूत्रों के मुताबिक, मुख्यमंत्री के संभावित दौरे को देखते हुए बच्चों को आनन-फानन में एक निजी मकान में शिफ्ट कर दिया गया है. इस घटना को लेकर ग्रामीणों में भारी नाराजगी है. ग्रामीणों का कहना है कि बच्चों को शौचालय में बैठाकर पढ़ाना पूरी तरह अमानवीय है और इससे शिक्षा व्यवस्था शर्मसार हुई है. अब सभी की नजर इस बात पर है कि मामले में दोषियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाती है.

सागर शराबकांड में 16 की मौत, CM मोहन यादव सख्त का एक और सख्त फैसला

About the author साबिर खान, धार

साबिर खान मध्य प्रदेश के धार जिले से एबीपी न्यूज़ के लिए खबरों पर नजर रखते हैं. उनकी राजनीतिक, सामाजिक और अपराध की खबरों पर अच्छी पकड़ है.
Read More
Published at : 11 Sep 2026 10:35 PM (IST)
Tags :
MP News Dhar News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

मध्य प्रदेश
सागर शराब कांड के आरोपी का शॉर्ट एनकाउंटर, पैर में लगी गोली
सागर शराब कांड के आरोपी का शॉर्ट एनकाउंटर, पैर में लगी गोली
मध्य प्रदेश
सागर शराबकांड में 16 की मौत, CM मोहन यादव सख्त का एक और सख्त फैसला
सागर शराबकांड में 16 की मौत, CM मोहन यादव सख्त का एक और सख्त फैसला
मध्य प्रदेश
सीहोर: पानी फिल्टर प्लांट से फिर क्लोरीन गैस लीक, कई लोगों की हालत खराब
सीहोर: पानी फिल्टर प्लांट से फिर क्लोरीन गैस लीक, कई लोगों की हालत खराब
मध्य प्रदेश
सागर शराब कांड: दिग्विजय सिंह ने SP को घेरा, लगाया बड़ा आरोप
सागर शराब कांड: दिग्विजय सिंह ने SP को घेरा, लगाया बड़ा आरोप
Advertisement

वीडियोज

Bharat ki Baat with Pratima Mishra: Mukhtar 9/11 का असली मास्टर माइंड !।
Bharat Ki Baat : दिल्ली में BRICS 'टीम'...ट्रंप का बिगड़ा सीन! | BRICS Summit 2026 | Breaking
UP Freebies Scheme | UP Election 2027: UP फ्री बीज पर विश्लेषको का सटीक विश्लेषण! | BJP | ABP News
BRICS Summit 2026 Update: Putin और PM Modi के संबोधन से लेकर, समिट की हर तस्वीर| PM Modi | Russia
BRICS Summit 2026: PM Modi और Putin की हो गई सबसे बड़ी डील ? | India Russia Relations
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
हूतियों से घबराया सऊदी अरब, क्राउन प्रिंस सलमान ने मांगी ट्रंप से मदद
हूतियों से घबराया सऊदी अरब, क्राउन प्रिंस सलमान ने मांगी ट्रंप से मदद
पंजाब
कांग्रेस में होगी कैप्टन की वापसी? रंघावा बोले, 'अगर आएंगे तो...'
कांग्रेस में होगी कैप्टन की वापसी? रंघावा बोले, 'अगर आएंगे तो...'
स्पोर्ट्स
ईशान किशन की चोट से बढ़ी टीम इंडिया की टेंशन, बीच में छोड़ना पड़ा अभ्यास
ईशान किशन की चोट से बढ़ी टीम इंडिया की टेंशन, बीच में छोड़ना पड़ा अभ्यास
टेलीविजन
रोहित रॉय का विवादित बयान, टीवी को बताया 'डस्टबिन मीडियम'
रोहित रॉय का विवादित बयान, टीवी को बताया 'डस्टबिन मीडियम'
इंडिया
पश्चिमी एशिया तनाव पर पेजेश्कियान से बोले PM मोदी - 'भारत...'
पश्चिमी एशिया तनाव पर पेजेश्कियान से बोले PM मोदी - 'भारत...'
इंडिया
नई दिल्ली में रूस-चीन समेत BRICS देशों का जमघट; US-पाक मीडिया ने क्या कहा?
नई दिल्ली में रूस-चीन समेत BRICS देशों का जमघट; US-पाक मीडिया ने क्या कहा?
Home Tips
Monsoon Home Tips: बरसात में बढ़ गया है मक्खी-चींटी का आतंक? पोंछे में मिलाएं 1 चीज
बरसात में बढ़ गया है मक्खी-चींटी का आतंक? पोंछे में मिलाएं 1 चीज
इंडिया
हाथ मिलाए, गले लगाया...ऐसे मिले पीएम मोदी और व्लादिमीर पुतिन
हाथ मिलाए, गले लगाया...ऐसे मिले पीएम मोदी और व्लादिमीर पुतिन
ABP NEWS
भारत मंडपम बना अभेद्य किला...छावनी में बदला प्रगति मैदान
भारत मंडपम बना अभेद्य किला...छावनी में बदला प्रगति मैदान
ABP NEWS
18वें BRICS शिखर सम्मेलन से पहले राष्ट्रीय राजधानी पोस्टरों और बैनरों से सज गई है।
18वें BRICS शिखर सम्मेलन से पहले राष्ट्रीय राजधानी पोस्टरों और बैनरों से सज गई है।
ABP NEWS
अनुप्रिया नागर ने निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर से मुलाकात की.
अनुप्रिया नागर ने निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर से मुलाकात की.
ABP NEWS
सीकर के चार नगर निकायों में मतदान शुरू, मतदाता लंबी कतारों में दिखे।
सीकर के चार नगर निकायों में मतदान शुरू, मतदाता लंबी कतारों में दिखे।
ABP NEWS
सीकर में वोटिंग का दूसरा चरण शुरू, सुरक्षा के कड़े इंतज़ाम।
सीकर में वोटिंग का दूसरा चरण शुरू, सुरक्षा के कड़े इंतज़ाम।
Embed widget