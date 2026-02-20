एक्सप्लोरर
मध्य प्रदेश: कांग्रेस विधायक हेमंत कटारे ने उपनेता प्रतिपक्ष पद से दिया इस्तीफा
Hemant Katare News: हेमंत कटारे मध्य प्रदेश की अटेर विधानसभा सीट से विधायक हैं.
कांग्रेस विधायक हेमंत कटारे ने उपनेता प्रतिपक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया है. वो अटेर सीट से विधायक हैं.
