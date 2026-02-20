हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
महाकाल भक्तों के लिए बड़ी खबर! अब घर बैठे बुक करें संध्या और शयन आरती, प्रक्रिया हुई ऑनलाइन

महाकालेश्वर मंदिर में संध्या और शयन आरती की बुकिंग अब पूर्णतः ऑनलाइन होगी. प्रतिदिन निर्धारित समय पर 250 रुपये शुल्क के साथ 'पहले आओ-पहले पाओ' आधार पर प्रवेश मिलेगा, चलित दर्शन पूर्ववत जारी रहेंगे.

By : एबीपी लाइव | Updated at : 20 Feb 2026 12:55 PM (IST)
Preferred Sources

Mahakaleshwar Temple: विश्व प्रसिद्ध  महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग में दर्शन व्यवस्था को और अधिक सुलभ, पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने के लिए मंदिर प्रबंध समिति ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है. डिजिटलाइजेशन की प्रक्रिया का विस्तार करते हुए, समिति ने बाबा महाकाल की 'संध्या आरती' और 'शयन आरती' की बुकिंग प्रक्रिया को पूरी तरह से ऑनलाइन करने का निर्णय लिया है. अब देश-विदेश से आने वाले श्रद्धालु घर बैठे ही आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से आरती में अपना स्थान सुनिश्चित कर सकेंगे. श्रद्धालु  महाकालेश्वर मंदिर की अधिकृत वेबसाइट https://www.shrimahakaleshwar.mp.gov.in/ के माध्यम से ही बुकिंग कर सकते हैं.

संध्या आरती के लिए ऑनलाइन बुकिंग प्रतिदिन दोपहर 12:00 बजे से शुरू होगी और शयन आरती के लिए ऑनलाइन बुकिंग प्रतिदिन शाम 4:00 बजे से की जा सकेगी. दोनों ही आरतियों के लिए प्रति श्रद्धालु ₹250/- का शुल्क (शीघ्र दर्शन के समान) निर्धारित किया गया है. बुकिंग की यह प्रक्रिया पूर्णतः 'पहले आओ, पहले पाओ' (First come, first serve) के आधार पर संचालित होगी.

गेट नंबर एक से मिलेगी एंट्री

आरती में शामिल होने वाले श्रद्धालुओं को प्रवेश द्वार क्रमांक 1 से ही प्रवेश दिया जाएगा. संध्या आरती के लिए शाम 6:00 बजे तक प्रवेश करना अनिवार्य होगा. शयन आरती के लिए रात 10:00 बजे तक ही प्रवेश मिल सकेगा. 

आरती के दौरान जारी रहेंगे चलित दर्शन

मंदिर प्रबंधन ने यह स्पष्ट किया है कि दोनों आरतियों के निर्धारित समय के दौरान 'चलित दर्शन' की व्यवस्था सुचारू रूप से जारी रहेगी. इससे वे श्रद्धालु जो आरती की बुकिंग नहीं कर पाए हैं, वे भी कतार में चलते हुए सुगमता से बाबा महाकाल के दर्शन लाभ प्राप्त कर सकेंगे. मंदिर समिति के अनुसार, इस डिजिटल पहल का मुख्य उद्देश्य व्यवस्थाओं को अधिक पारदर्शी और श्रद्धालु-अनुकूल बनाना है, ताकि उज्जैन पहुंचने वाले हर भक्त को एक सुखद और दिव्य अनुभव प्राप्त हो सके.

Published at : 20 Feb 2026 12:55 PM (IST)
