गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमध्य प्रदेशग्वालियर देहात में स्कूल जा रही छात्रा से छेड़छाड़, एक आरोपी गिरफ्तार

ग्वालियर देहात में स्कूल जा रही छात्रा से छेड़छाड़, एक आरोपी गिरफ्तार

ग्वालियर देहात में स्कूल जा रही नाबालिग छात्रा के साथ दिनदहाड़े बाइक सवार युवक ने मारपीट और छेड़छाड़ की, जिसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. हालांकि मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

Written By : अंबुज पांडेय |  Updated at : 22 Sep 2026 04:25 PM (IST)
Preferred Sources

ग्वालियर देहात में स्कूल जा रही नाबालिग छात्रा से दिनदहाड़े मारपीट और छेड़छाड़ किए जाने के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी ने वारदात को अंजाम क्यों दिया स्पष्ट नहीं हो सका है. फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है.

गौरतलब है कि हाल ही में सोशल मिडिया पर एक सीसीटीवी फुटेज तेजी से वायरल हो रहा है. जिसमें बाइक सवार युवक एक छात्रा से मारपीट और छेड़छाड़ करते हुए नजर आ रहे हैं. दावा किया गया था कि वायरल फुटेज ग्वालियर देहात के भितरवार थाना क्षेत्र का है. इस मामले में पुलिस के पास कोई शिकायत नहीं पहुंची थी. ऐसे में पुलिस ने पहले घटना की पुष्टि की और मुस्तैदी से कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को धर दबोचा.

रिलेटेड स्टोरी >>

मध्य प्रदेश
'हिंदू लड़कियां विधर्मियों के साथ चली जाती हैं', गरबा पर बोलीं पूर्व मंत्री
'हिंदू लड़कियां विधर्मियों के साथ चली जाती हैं', गरबा पर बोलीं पूर्व मंत्री
मध्य प्रदेश
VIDEO: सिंधिया के सामने भिड़े BJP कार्यकर्ता, जमकर चलीं कुर्सियां
VIDEO: सिंधिया के सामने भिड़े BJP कार्यकर्ता, जमकर चलीं कुर्सियां
मध्य प्रदेश
जबलपुर: झूठे रेप केस में फंसाने की धमकी दे रही महिला ने मांगे ढाई लाख, गिरफ्तार
जबलपुर: झूठे रेप केस में फंसाने की धमकी दे रही महिला ने मांगे ढाई लाख, गिरफ्तार
मध्य प्रदेश
सीएम ने डॉ यादव ने रीवा में हुए बलराम कृषि महोत्सव में आए किसानों से किया संवाद
सीएम ने डॉ यादव ने रीवा में हुए बलराम कृषि महोत्सव में आए किसानों से किया संवाद

नाबालिग पीड़िता ने साहस दिखाते हुए कराई शिकयत दर्ज

हालांकी तफ्तीश के दौरान नाबालिग पीड़िता ने भी साहस दिखाया और थाने पहुंच कर आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई. पीड़िता ने इस मामले में एक आरोपी के विरुद्ध केस दर्ज कराया है. घटना 19 सितंबर की सुबह लगभग 10 बजे भितरवार के वार्ड नंबर 9 में एक स्कूल के समीप की बताई गई है. फुटेज में दो छात्रा स्कूल बैग लेकर जा रही होती हैं, तभी बाइक पर सवार होकर दो युवक आ जाते हैं और उनका रास्ता रोक देते हैं. 

इसके बाद बाइक चलाने वाला युवक सरेराह एक छात्रा के साथ मारपीट और छेड़छाड़ करता है. इस बीच भय के चलते दूसरी छात्रा अपनी सहेली को अकेला छोड़ पीछे आ जाती है. आरोपियों के चंगुल से पीड़िता भाग निकलने की कोशिश करती है तो आरोपी पुनः उनके पास पहुंचता है और धमकाते हुए आसानी से अपनी बाइक लेकर गंत्वय की ओर रवाना हो जाता है. 

VIDEO: सिंधिया के सामने भिड़े BJP कार्यकर्ता, जमकर चलीं कुर्सियां

दूसरे आरोपी ने अपने साथी को रोकने कि की थी कोशिश 

वहीं पकड़े गए आरोपी का नाम युवराज रावत है और वे ग्राम लौढ़ी का रहने वाला बताया गया है. पुलिस ऑफ रिकॉर्ड बाइक सवार दूसरे आरोपी को नाबालिग का मददगार बता रही है. पुलिस का कहना है कि फुटेज में भी देखा जा रहा है कि बाइक पर पीछे बैठा योगेश नामक युवक गाड़ी से उतरकर पीड़िता और युवराज के बीच खड़ा देखा जा रहा है. ताकि आरोपी नाबालिग के साथ मारपीट नहीं कर सके. इससे पहले भी वह आरोपी को रोकता हुआ भी देखा जा रहा है. हालांकी ये जांच का विषय है.

फिलहाल घटना की वजह स्पष्ट नहीं हो सकी है ओर यही जानने के लिए पुलिस पकड़े गए आरोपी से पूछताछ कर रही है. लेकिन आरोपियों की करतूत से इतना तो साफ हो गया है कि ग्वालियर में मनचलों के होंसले बुलंद हैं, जो बिना किसी परिचय के सरेराह नाबालिग छात्राओं के साथ बैखौफ होकर अपराध कर रहे हैं.

सीएम ने डॉ यादव ने रीवा में हुए बलराम कृषि महोत्सव में आए किसानों से किया संवाद

About the author अंबुज पांडेय

अंबुज पांडेय, 2012 से सक्रिय  पत्रकारिता में हैं. वर्तमान में ABP न्यूज़ में बतौर प्रिंसिपल कॉरस्पॉडेंट, भोपाल मध्य प्रदेश में कार्यरत हैं. न्यूज़ पॉइंट, NNIS न्यूज़ एजेंसी, APN न्यूज़, ANI, और PTI में बतौर राजनैतिक संवाददाता काम किया . पॉलिटिकल रिपोर्टिंग के साथ-साथ, जन सरोकारों से जुड़ी खबरें, सामाजिक सरोकारों से जुड़ी खबरें और विषम परिस्थिति में प्राकृतिक आपदाएं कवर करने का अनुभव है.
Read More
Published at : 22 Sep 2026 04:21 PM (IST)
Tags :
MP News Gwalior News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

मध्य प्रदेश
'हिंदू लड़कियां विधर्मियों के साथ चली जाती हैं', गरबा पर बोलीं पूर्व मंत्री
'हिंदू लड़कियां विधर्मियों के साथ चली जाती हैं', गरबा पर बोलीं पूर्व मंत्री
मध्य प्रदेश
VIDEO: सिंधिया के सामने भिड़े BJP कार्यकर्ता, जमकर चलीं कुर्सियां
VIDEO: सिंधिया के सामने भिड़े BJP कार्यकर्ता, जमकर चलीं कुर्सियां
मध्य प्रदेश
जबलपुर: झूठे रेप केस में फंसाने की धमकी दे रही महिला ने मांगे ढाई लाख, गिरफ्तार
जबलपुर: झूठे रेप केस में फंसाने की धमकी दे रही महिला ने मांगे ढाई लाख, गिरफ्तार
मध्य प्रदेश
सीएम ने डॉ यादव ने रीवा में हुए बलराम कृषि महोत्सव में आए किसानों से किया संवाद
सीएम ने डॉ यादव ने रीवा में हुए बलराम कृषि महोत्सव में आए किसानों से किया संवाद
Advertisement

वीडियोज

SUDAN GOLD MINE COLLAPSE: सूडान में फिर ढही सोने की खदान! 11 मजदूरों की मौत, कई जिंदगियां दबीं!
आगे-आगे जिंदगी...पीछे-पीछे 'मौत का शिकारी' !
जंगल में मिला 'जोड़ा'..ग्रामीणों ने युवक-युवती को पीटा!
33 लाख वोटर्स को SIR नोटिस क्यों?
Asim Munir पर बड़ा संकट?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
महाराष्ट्र
जमुई की घटना पर संजय राउत बोले, 'लोग लालू यादव को आज भी...'
जमुई की घटना पर संजय राउत बोले, 'लोग लालू यादव को आज भी...'
इंडिया
यूपी चुनाव: कानपुर में AIMIM उतारेगी प्रत्याशी, ओवैसी बोले - 'मैं खुद...'
यूपी चुनाव: कानपुर में AIMIM उतारेगी प्रत्याशी, ओवैसी बोले - 'मैं खुद...'
ओटीटी
OTT Releases This Week: ये वीकेंड होगा धमाकेदार, थिएटर और ओटीटी पर आ रहीं ये 5 धांसू हॉलीवुड फिल्में
ये वीकेंड होगा धमाकेदार, थिएटर और ओटीटी पर आ रहीं ये 5 धांसू हॉलीवुड फिल्में
क्रिकेट
वैभव सूर्यवंशी को प्लेइंग इलेवन में ना देख सरप्राइज थे जापान के कप्तान, स्टेटमेंट वायरल
वैभव सूर्यवंशी को प्लेइंग इलेवन में ना देख सरप्राइज थे जापान के कप्तान, स्टेटमेंट वायरल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'मैं मुस्लिम हूं, महिला हूं, मुझे तो प्रताड़ना...', इकरा हसन का बड़ा बयान
'मैं मुस्लिम हूं, महिला हूं, मुझे तो प्रताड़ना...', इकरा हसन का बड़ा बयान
शिक्षा
NCERT ने बदला कक्षा 9 का सिलेबस, गणित की नई किताब जारी
NCERT ने बदला कक्षा 9 का सिलेबस, गणित की नई किताब जारी
Home Tips
Kitchen Cleaning Tips: गैस चूल्हे और स्लैब के बीच की दरार कैसे साफ करें? नोट करें 1 ट्रिक
गैस चूल्हे और स्लैब के बीच की दरार कैसे साफ करें? नोट करें 1 ट्रिक
ट्रेंडिंग
तेज रफ्तार या मौत का खेल? कार के बोनट पर युवक ने किया खतरनाक स्टंट
तेज रफ्तार या मौत का खेल? कार के बोनट पर युवक ने किया खतरनाक स्टंट
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
ENT LIVE
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
ENT LIVE
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
ENT LIVE
Katrina Kaif की Postpartum Trolling ने फिर उठाए Female Beauty Standards पर सवाल
Katrina Kaif की Postpartum Trolling ने फिर उठाए Female Beauty Standards पर सवाल
ENT LIVE
Qazi Touqeer की 21 साल बाद वापसी, Fame Gurukul से Bigg Boss 20 तक का सफर
Qazi Touqeer की 21 साल बाद वापसी, Fame Gurukul से Bigg Boss 20 तक का सफर
Embed widget