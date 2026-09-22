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हिंदी न्यूज़राज्यमध्य प्रदेशVIDEO: सिंधिया के सामने भिड़े BJP कार्यकर्ता, जमकर चलीं कुर्सियां

VIDEO: सिंधिया के सामने भिड़े BJP कार्यकर्ता, जमकर चलीं कुर्सियां

ग्वालियर में उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान सिंधिया के सामने BJP कार्यकर्ताओं में मारपीट का मामला सामने आया है. इस दौरान पुलिस ने मोर्चा संभाला.

Written By : अंबुज पांडेय |  Updated at : 22 Sep 2026 03:13 PM (IST)
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ग्वालियर में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के एक कार्यक्रम में बीजेपी कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए हैं. आपस में भिड़ंत की वजह स्पष्ट नहीं हो सकी है, लेकिन आपस में भिड़ने और पुलिस के हस्तक्षेप का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

दरअसल ग्वालियर के सीमावर्ती क्षेत्र बेला की बावड़ी स्थित कुशवाहा छात्रावास में सोमवार (21 सितंबर) की शाम उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया. कार्यक्रम में उस वक्त बवाल मच गया, जब ज्योतिरादित्य सिंधिया मंच पर अपना भाषण देने के लिए पहुंचे. 

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ज्योतिरादित्य सिंधिया को दिखाए काले झंडे

पार्टी सूत्रों के अनुसार भाषण शुरू होते ही कुछ लोगों ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को काले झंडे दिखाने शुरू कर दिए. इसके बाद सिंधिया समर्थक गुस्से में आ गए और काले झंडे दिखाने वाले लोगों के साथ मारपीट शुरू कर दी. इतना ही नहीं इस दौरान कुर्सियां भी चलती दिखाई दीं. 

इस दौरान वहां मौजूद पुलिस बल ने हंगामा करने वालों को पकड़ लिया और उन्हें थाने भेज दिया गया. कार्यकर्ताओं की नाराजगी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि हंगामा करने वालों को जब पुलिस पकड़ के ले जा रही थी, तब भी नाराज सिंधिया समर्थक उन्हें छोड़ने के मूड में नहीं थे. 

पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया

पुलिस ने इस बवाल के बाद कई लोगों को हिरासत में लिया है. हालांकि अभी तक आधिकारिक तौर पर स्पष्ट नहीं हो सका है कि कितने लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है और ये किस गुट से जुड़ें हैं या इनके झगड़े की वजह क्या है. वहीं अपुष्ट सूत्रों की मानें तो पकड़े गए या हंगामा करने वाले कार्यकर्ता ग्वालियर सांसद भारत सिंह कुशवाहा के समर्थक हैं. 

खबर यह भी है कि भारत सिंह इस कार्यक्रम में आमंत्रित नहीं किए गए थे. ऐसे में माना जा रहा है कि भारत सिंह समर्थक अपने नेता को आमंत्रित नहीं किए जाने से भी नाराज हो सकते हैं. बहरहाल बवाल की असल वजह क्या है यह स्पष्ट नहीं हो सका है.

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About the author अंबुज पांडेय

अंबुज पांडेय, 2012 से सक्रिय  पत्रकारिता में हैं. वर्तमान में ABP न्यूज़ में बतौर प्रिंसिपल कॉरस्पॉडेंट, भोपाल मध्य प्रदेश में कार्यरत हैं. न्यूज़ पॉइंट, NNIS न्यूज़ एजेंसी, APN न्यूज़, ANI, और PTI में बतौर राजनैतिक संवाददाता काम किया . पॉलिटिकल रिपोर्टिंग के साथ-साथ, जन सरोकारों से जुड़ी खबरें, सामाजिक सरोकारों से जुड़ी खबरें और विषम परिस्थिति में प्राकृतिक आपदाएं कवर करने का अनुभव है.
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Published at : 22 Sep 2026 03:12 PM (IST)
Tags :
Jyotiraditya Scindia MP News Gwalior News MADHYA PRADESH NEWS Jyotiraditya Scindia
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