धार: मुस्लिम व्यक्ति हिंदू बनकर सालों से कर रहा था हलवाई का काम, फर्जी आधार कार्ड से खुलासा

धार जिले के कुक्षी तहसील से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. यहां पिछले कई वर्षों से श्यामलाल प्रजापत के नाम से रह रहा एक व्यक्ति असल में हजूर खाँ नामक मुस्लिम निकला. इस व्यक्ति ने आधार कार्ड में टेम्परिंग कर फर्जी पहचान बनाई थी और लंबे समय से स्थानीय स्तर पर हलवाई का काम कर रहा था.

दरअसल, फरियादी संदीप जादम ने पुलिस को आवेदन दिया कि एक मुसलमान व्यक्ति, हिंदू नाम-पते से नकली आधार कार्ड बनवाकर कुक्षी में रह रहा है और श्यामलाल नाम से व्यवसाय भी कर रहा है. शिकायत पर पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए 14 सितंबर 2025 को संदिग्ध को गिरफ्तार किया. पूछताछ में आरोपी ने अपना असली नाम हजूर खाँ पिता ईलमदीन, निवासी ग्राम चाडी, जिला फलौदी (राजस्थान) बताया.

राजस्थान से ही हिंदू नाम का बनवाया था आधार कार्ड

आरोपी के पास से दो अलग-अलग आधार कार्ड बरामद किए गए. एक श्यामलाल प्रजापत के नाम से और दूसरा हजूर खाँ के नाम से. इसके अलावा ‘श्यामभाई हलवाई’ नाम से विजिटिंग कार्ड और पंपलेट भी मिले. पूछताछ में उसने बताया कि उसने राजस्थान से ही हिंदू नाम का आधार कार्ड बनवाया था.

दोनों आरोपियों को कोर्ट में किया गया पेश

कुक्षी पुलिस ने सहायक उपनिरीक्षक चंचलसिंह चौहान के नेतृत्व में एक टीम राजस्थान भेजी, जिसने फलौदी जिले के भोजासर थाना क्षेत्र के ग्राम चाडी में दबिश देकर फर्जी आधार कार्ड बनाने वाले आरोपी डुंगरराम प्रजापत को भी गिरफ्तार कर लिया. दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है.

झूठी पहचान से कर रहा था गुमराह

पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी हजूर खाँ पिछले 12 वर्षों से अधिक समय से कुक्षी, सिंघाना, मनावर, गंधवानी और अलीराजपुर क्षेत्र में श्यामभाई हलवाई के नाम से कार्य कर रहा था और सभी को अपनी झूठी पहचान से गुमराह कर रहा था.

मामले की गहराई से कर रही है जांच

इस पूरे मामले ने न सिर्फ प्रशासनिक सतर्कता पर सवाल खड़े किए हैं, बल्कि यह भी साफ किया है कि लंबे समय तक फर्जी पहचान बनाकर रहना और व्यवसाय करना कितना आसान हो गया है. पुलिस अब मामले की गहराई से जांच कर रही है कि आरोपी ने किन-किन जगहों पर अपने नेटवर्क को फैलाया और कितने लोगों को गुमराह किया.