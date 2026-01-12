हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यमध्य प्रदेशइंदौर में मौत की वजह बना चाइनीज मांझा, गला कटने से बाइक सवार की मौत

इंदौर में मौत की वजह बना चाइनीज मांझा, गला कटने से बाइक सवार की मौत

Indore News: इंदौर में मकर संक्रांति से पहले चाइनीज मांझे का कहर जारी है. तिलक नगर में एक बाइक सवार युवक रघुवीर धाकड़ की मांझे से गला कटने के कारण दर्दनाक मौत हो गई.

By : फिरोज खान, इंदौर | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 12 Jan 2026 06:06 PM (IST)
Preferred Sources

शहर में प्रतिबंधित चाइनीज मांझे का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है. मकर संक्रांति से पहले इंदौर के तिलक नगर थाना क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां पतंग की डोर (चाइनीज मांझा) की चपेट में आने से एक बाइक सवार युवक की दर्दनाक मौत हो गई. मृतक की पहचान रघुवीर धाकड़ के रूप में हुई है. रघुवीर अपना काम खत्म कर बाइक से घर लौट रहे थे, तभी तिलक नगर क्षेत्र में अचानक उनके गले में चाइनीज मांझा उलझ गया.

मांझा इतना धारदार था कि पलक झपकते ही रघुवीर का गला गहरे तक कट गया. राहगीरों ने तुरंत एंबुलेंस बुलाई और उन्हें गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचाया, लेकिन अत्यधिक खून बह जाने के कारण डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

परिजनों का फूटा गुस्सा

इस घटना के बाद मृतक के परिजनों में गहरा आक्रोश है. परिजन संजय डोंगरे ने व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए अपना दुख व्यक्त किया. उन्होंने कहा कि "जिस तरह के हालात बन गए हैं, उसे देखते हुए मकर संक्रांति केवल तिल-गुड़ खाकर मनाई जानी चाहिए. पतंगबाजी के नाम पर इस तरह जान जोखिम में डालना कहीं से भी उचित नहीं है." उन्होंने प्रशासन से इस जानलेवा डोर पर पूर्णतः सख्ती बरतने की मांग की है.

पुलिस और प्रशासन की कार्रवाई

मामले की गंभीरता को देखते हुए तिलक नगर थाना प्रभारी मनीष लोधा ने बताया कि पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है. उन्होंने कहा, "जिला प्रशासन द्वारा चाइनीज मांझे को पूरी तरह प्रतिबंधित किया गया है. इंदौर पुलिस लगातार इसे बेचने और खरीदने वालों के खिलाफ धरपकड़ कर रही है."

बता दें कि प्रशासन की तमाम पाबंदियों और जागरूकता अभियानों के बावजूद गुपचुप तरीके से चाइनीज मांझे की बिक्री जारी है, जो अब निर्दोष लोगों के लिए काल साबित हो रही है. अब देखना होगा कि इस घटना के बाद पुलिस प्रशासन अवैध विक्रेताओं पर कितनी कड़ी कार्रवाई करता है.

Published at : 12 Jan 2026 06:06 PM (IST)
Tags :
Indore News MP News
