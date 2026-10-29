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हिंदी न्यूज़राज्यमध्य प्रदेशमुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रधानमंत्री मोदी का माना आभार

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रधानमंत्री मोदी का माना आभार

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने  'विकसित भारत' के संकल्प को ग्राम स्तर तक पहुंचाने एवं ग्रामीण क्षेत्रों में सुशासन को सुदृढ़ करने की दिशा में इसे एक अत्यंत महत्वपूर्ण निर्णय बताया है.

Written By : एबीपी स्टेट डेस्क |  Updated at : 29 Oct 2026 01:09 PM (IST)
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मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का "प्रधानमंत्री विकसित ग्राम स्वराज योजना" को जारी वित्त वर्ष 2026-27 से वित्त वर्ष 2030-31 तक लागू करने की मंजूरी देने पर आभार माना है.

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने 'एक्स' पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ‘प्रधानमंत्री विकसित ग्राम स्वराज योजना’ को 2030-31 तक लागू करने की स्वीकृति देकर ग्रामीण सुशासन को सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की है. मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने  'विकसित भारत' के संकल्प को ग्राम स्तर तक पहुंचाने एवं ग्रामीण क्षेत्रों में सुशासन को सुदृढ़ करने की दिशा में इसे एक अत्यंत महत्वपूर्ण निर्णय बताया है.

Published at : 29 Oct 2026 01:09 PM (IST)
Tags :
MP News MADHYA PRADESH NEWS States News
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